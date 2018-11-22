Более 500 000 рублей вернула одна из ростовских управляющих компаний жильцам многоквартирного дома за ошибку при начислении платы за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды.

В 2018 в областную жилинспекцию поступило 5 тысяч обращений, связанных с квартплатой. Наиболее часто управляющие организации неверно начисляют плату за отопление, воду и электроэнергию, потребляемые на содержание общедомового имущества, включают в квитанции услуги, не утвержденные на собраниях. Распространенная ошибка УК и ТСЖ - включение в плату новых расходов без решения собрания собственников. В доме по проспекту 40-летия Победы без ведома жильцов с них собрали деньги на "техобслуживание общедомовых приборов учета" и "поверку узла учета тепловой энергии". Как пояснили в региональном министерстве ЖКХ, при обслуживании МКД такие работы должны проводиться, но их закладывают в ежегодную смету. По предписанию жилинспекции управляющая компания вернула жителям дома по проспекту 40-летия Победы 255 тысяч рублей.

Еще одно грубое нарушение - включение в договор управления многоквартирным домом индексации размера платы за содержание и ремонт жилья.

- У нас она равна 22,50 с квадратного метра. Представитель обслуживающей дом управляющей компании предупредил, что тариф может вырасти, но с точки зрения закона это возможно, только если собственники проголосуют за новый размер платы, - уверена председатель ТСЖ "Петровская крепость" Татьяна Казимирова.

Справка "РГ"

Законность начисления квартплаты можно проверить самостоятельно. Для этого нужно знать общую и жилую площадь квартиры, количество фактически проживающих лиц, тариф на каждый вид коммунальных услуг, утвержденный уполномоченным органом, норматив для расчета потребленного ресурса, если в квартире не установлены счетчики. Все данные должны быть в квитанциях по квартплате, информация о тарифах и нормативах есть на официальных ресурсах местных органов власти, а также в управляющей организации.

Компетентно

Павел Асташев, руководитель Государственной жилищной инспекции Ростовской области:

- Если при начислении платы за содержание жилого помещения или коммунальные услуги обнаружены нарушения, обслуживающая организация обязана и сделать перерасчет, и уплатить собственнику штраф в размере 50 процентов от неправильно начисленной суммы, кроме случаев, если нарушение произошло по вине собственника или было устранено до обращения и перерасчета. Кстати, в случае неисполнения предписания инспекции о перерасчете платы УК или ТСЖ будут привлечены к административной ответственности со штрафом для первой от 200 до 300 тысяч рублей, для второй - от 10 до 20 тысяч рублей.

Ключевой вопрос

Кто устанавливает тариф за содержание и обслуживание жилья в многоквартирном доме, почему практически в двух одинаковых домах в Ростове и Аксае он значительно разнится, к примеру, 24 рубля с квадратного метра в первом случае и 36 рублей во втором?

Павел Асташев: Законодательно "вилки" в рублях здесь не установлено. Ориентиром служит минимальный перечень работ и услуг, необходимых дому. Согласно Жилкодексу РФ, плата за содержание и ремонт помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства. Решение об установлении размера платы принимается на собрании собственников помещений на срок не менее чем год (часть 1 статьи 156 ЖК РФ). Если собственники не приняли такого решения, плату устанавливает орган местного самоуправления в зависимости от степени благоустройства дома (часть 4 статьи 158 ЖК РФ).