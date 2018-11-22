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24.11.2018 09:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Драли в три шкуры

В Ростове-на-Дону управляющие компании вынуждены были вернуть населению сотни тысяч рублей
Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя №7726 (263)
Более 500 000 рублей вернула одна из ростовских управляющих компаний жильцам многоквартирного дома за ошибку при начислении платы за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды.
Законность начисления квартплаты можно проверить самостоятельно. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Законность начисления квартплаты можно проверить самостоятельно. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Законность начисления квартплаты можно проверить самостоятельно. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В 2018 в областную жилинспекцию поступило 5 тысяч обращений, связанных с квартплатой. Наиболее часто управляющие организации неверно начисляют плату за отопление, воду и электроэнергию, потребляемые на содержание общедомового имущества, включают в квитанции услуги, не утвержденные на собраниях. Распространенная ошибка УК и ТСЖ - включение в плату новых расходов без решения собрания собственников. В доме по проспекту 40-летия Победы без ведома жильцов с них собрали деньги на "техобслуживание общедомовых приборов учета" и "поверку узла учета тепловой энергии". Как пояснили в региональном министерстве ЖКХ, при обслуживании МКД такие работы должны проводиться, но их закладывают в ежегодную смету. По предписанию жилинспекции управляющая компания вернула жителям дома по проспекту 40-летия Победы 255 тысяч рублей.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Еще одно грубое нарушение - включение в договор управления многоквартирным домом индексации размера платы за содержание и ремонт жилья.

- У нас она равна 22,50 с квадратного метра. Представитель обслуживающей дом управляющей компании предупредил, что тариф может вырасти, но с точки зрения закона это возможно, только если собственники проголосуют за новый размер платы, - уверена председатель ТСЖ "Петровская крепость" Татьяна Казимирова.

Справка "РГ"

Законность начисления квартплаты можно проверить самостоятельно. Для этого нужно знать общую и жилую площадь квартиры, количество фактически проживающих лиц, тариф на каждый вид коммунальных услуг, утвержденный уполномоченным органом, норматив для расчета потребленного ресурса, если в квартире не установлены счетчики. Все данные должны быть в квитанциях по квартплате, информация о тарифах и нормативах есть на официальных ресурсах местных органов власти, а также в управляющей организации.

Компетентно

Павел Асташев, руководитель Государственной жилищной инспекции Ростовской области:

- Если при начислении платы за содержание жилого помещения или коммунальные услуги обнаружены нарушения, обслуживающая организация обязана и сделать перерасчет, и уплатить собственнику штраф в размере 50 процентов от неправильно начисленной суммы, кроме случаев, если нарушение произошло по вине собственника или было устранено до обращения и перерасчета. Кстати, в случае неисполнения предписания инспекции о перерасчете платы УК или ТСЖ будут привлечены к административной ответственности со штрафом для первой от 200 до 300 тысяч рублей, для второй - от 10 до 20 тысяч рублей.

Ключевой вопрос

Кто устанавливает тариф за содержание и обслуживание жилья в многоквартирном доме, почему практически в двух одинаковых домах в Ростове и Аксае он значительно разнится, к примеру, 24 рубля с квадратного метра в первом случае и 36 рублей во втором?

Фото: depositphotos.com
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Павел Асташев: Законодательно "вилки" в рублях здесь не установлено. Ориентиром служит минимальный перечень работ и услуг, необходимых дому. Согласно Жилкодексу РФ, плата за содержание и ремонт помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства. Решение об установлении размера платы принимается на собрании собственников помещений на срок не менее чем год (часть 1 статьи 156 ЖК РФ). Если собственники не приняли такого решения, плату устанавливает орган местного самоуправления в зависимости от степени благоустройства дома (часть 4 статьи 158 ЖК РФ).

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