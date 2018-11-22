Новости

СМИ: Луис Адриано зимой покинет "Спартак" 13:23
В центре Москвы закрыли 250 платных парковок 13:23
Ученые из Петербурга создали частицы-трансформеры для борьбы с раком 13:16
На Кубани директор фирмы обманул дольщиков на 1,2 миллиарда рублей 13:16
В Оренбурге вор-рецидивист заснул на месте преступления 13:15
Симпозиум к 100-летию Солженицына прошел в Париже 13:13
Школьник из Тюмени стал чемпионом Ирландии по кельтским танцам 13:10
Российские звезды поддержали барнаульского школьника 13:08
Вадим Самойлов: "Агата Кристи" распалась из-за любви к мужчине 13:03
В ЕР предложили разработать идеологию для различных социальных групп 12:58
Бывший вице-губернатор Вологодчины осужден на восемь лет за взятки 12:58
Минфин предложил сделать рубль расчетной валютой в ЕАЭС 12:55
В Забайкалье пассажир поезда ранил ножом полицейского 12:54
Москвичку задержали за вовлечение несовершеннолетней в проституцию 12:51
Депутат Госдумы оценил заявления немецких СМИ о "борщевичном бедствии" 12:51
В Петербурге на остановке нашли труп пенсионерки 12:49
Косачев: Ракеты США в Европе станут главной целью для РФ при конфликте 12:44
В Госдуме оценили заявление США о России и соблюдении ДРСМД 12:42
Лукашенко поздравил Николая Добронравова с 90-летием 12:40
Рухнувший под Воронежем мост построили с нарушениями 12:38
Медведев назначил нового замглавы Минтранса РФ 12:37
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю 12:35
Госдума обязала обеспечивать голосование избирателей под домашним арестом 12:33
Роберт Кубица заменит Сергея Сироткина за рулем болида "Уильямса" 12:32
Один человек погиб в результате ЧП на стройке в Новой Москве 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 13:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Имбирь вместо сигареты

В Ростове проводят бесплатные курсы для желающих бросить курить
Текст: Ирина Варламова
Российская газета - Неделя - Юг России №7726 (263)
С инициативой проводить один раз в квартал обучающие семинары "Бездымная жизнь" выступил областной наркологический диспансер. Тренинг проводит психолог учреждения Ирина Лопатина, причем в свободное от работы время. В результате многие никотинозависимые отказываются от сигарет чуть ли не на третий день занятий. А все благодаря особой методике, разработанной Ириной Лопатиной.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Это моя авторская программа, которой я занимаюсь уже 15 лет. Сначала в Челябинской области, теперь в Ростове. Суть ее в комплексном подходе: с курильщиками работают сразу несколько специалистов, в том числе наркологи, медицинские психологи и диетологи. Вместе с группой мы разбираемся, как избежать неприятных моментов, возникающих при отказе от сигарет. Например, как справиться со стрессом, - рассказывает Ирина. Дело в том, что сам стресс становится союзником.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Петренко: Производители сигарет продают яд в красивых обертках

- Психологи помогают участникам группы изменить свое отношение к этому эмоциональному состоянию. Стресс - это помощник, и его нужно использовать как дополнительный ресурс, а не прятаться от него с сигаретой. Кроме того, мы обучаем специальным физическим упражнениям, помогающим снять нервное напряжение, возникающее как только человек вступает на путь не зависимой от сигареты жизни.

Оказывается, для тех, кто хочет бросить курить, имеется и специальная диета. Надо пить больше воды и забыть о кофе, черном чае, а также об острой и жареной пище. Это провокаторы курения. Зато есть продукты, сбивающие тягу к сигаретам.

- Вместо пачки сигарет надо носить в кармане не конфеты и семечки, а кусочки имбиря и морковки, - советует Лопатина. - Заодно и бросивший курить не растолстеет, а для "отказников" это важно, так как одна из распространенных жалоб - прибавка в весе.

Количество участников тренинга - от 15 до 60 человек. Подростки приходят крайне редко, в основном люди от 25 до 70 лет, и большинство - мужчины. Чаще всего они объясняют свое желание бросить курить одним словом: "Надоело!" На втором месте - проблемы со здоровьем, на третьем - желание быть примером для своих детей.

Фото: REUTERS
Пачки сигарет могут стать одинакового цвета и без логотипа компании

- Конечно, отказаться от сигарет курильщикам, скажем, с десятилетним стажем, совсем непросто. Как-то один из участников тренинга признался, что курит во сне и всегда просыпается после этого в холодном поту с мыслью как бы не сорваться в жизни. И как?

- Это целая техника, - говорит Ирина. - В том числе и поддержка кураторов проекта, и коллег по курению. Первую неделю без табака мы отмечаем в кафе, после окончания тренинга создаем группу в соцсетях, бросившим курить дарим подарки. Главный врач областного наркодиспансера Елена Малышко лично вручает билеты в кино. Кстати, обмануть кураторов невозможно. Бросили вы курить или нет, покажет газоанализатор, прибор для определения концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе. В общей сложности благодаря методу Лопатиной отказалась от вредной привычки по-честному уже не одна сотня человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Алкоголь и табак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Ракеты США в Европе станут главной целью для РФ при конфликте
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю
Захарова назвала Бутину "жертвой русофобии"
Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево
Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной начальника ГРУ Игоря Коробова