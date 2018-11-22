С инициативой проводить один раз в квартал обучающие семинары "Бездымная жизнь" выступил областной наркологический диспансер. Тренинг проводит психолог учреждения Ирина Лопатина, причем в свободное от работы время. В результате многие никотинозависимые отказываются от сигарет чуть ли не на третий день занятий. А все благодаря особой методике, разработанной Ириной Лопатиной.

- Это моя авторская программа, которой я занимаюсь уже 15 лет. Сначала в Челябинской области, теперь в Ростове. Суть ее в комплексном подходе: с курильщиками работают сразу несколько специалистов, в том числе наркологи, медицинские психологи и диетологи. Вместе с группой мы разбираемся, как избежать неприятных моментов, возникающих при отказе от сигарет. Например, как справиться со стрессом, - рассказывает Ирина. Дело в том, что сам стресс становится союзником.

- Психологи помогают участникам группы изменить свое отношение к этому эмоциональному состоянию. Стресс - это помощник, и его нужно использовать как дополнительный ресурс, а не прятаться от него с сигаретой. Кроме того, мы обучаем специальным физическим упражнениям, помогающим снять нервное напряжение, возникающее как только человек вступает на путь не зависимой от сигареты жизни.

Оказывается, для тех, кто хочет бросить курить, имеется и специальная диета. Надо пить больше воды и забыть о кофе, черном чае, а также об острой и жареной пище. Это провокаторы курения. Зато есть продукты, сбивающие тягу к сигаретам.

- Вместо пачки сигарет надо носить в кармане не конфеты и семечки, а кусочки имбиря и морковки, - советует Лопатина. - Заодно и бросивший курить не растолстеет, а для "отказников" это важно, так как одна из распространенных жалоб - прибавка в весе.

Количество участников тренинга - от 15 до 60 человек. Подростки приходят крайне редко, в основном люди от 25 до 70 лет, и большинство - мужчины. Чаще всего они объясняют свое желание бросить курить одним словом: "Надоело!" На втором месте - проблемы со здоровьем, на третьем - желание быть примером для своих детей.

- Конечно, отказаться от сигарет курильщикам, скажем, с десятилетним стажем, совсем непросто. Как-то один из участников тренинга признался, что курит во сне и всегда просыпается после этого в холодном поту с мыслью как бы не сорваться в жизни. И как?

- Это целая техника, - говорит Ирина. - В том числе и поддержка кураторов проекта, и коллег по курению. Первую неделю без табака мы отмечаем в кафе, после окончания тренинга создаем группу в соцсетях, бросившим курить дарим подарки. Главный врач областного наркодиспансера Елена Малышко лично вручает билеты в кино. Кстати, обмануть кураторов невозможно. Бросили вы курить или нет, покажет газоанализатор, прибор для определения концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе. В общей сложности благодаря методу Лопатиной отказалась от вредной привычки по-честному уже не одна сотня человек.