В Совфеде усомнились в способности Марчука помочь выполнению "Минска-2"

Украина полностью провалила работу по мирному урегулированию в Донбассе в рамках контактной группы, назначение нового представителя - Евгения Марчука - вряд ли улучшит ситуацию, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"У Марчука долгая политическая карьера, начиная с Леонида Кучмы, этот человек занимал различные значимые должности - он был премьером Украины, возглавлял СБУ, затем - Совет по национальной безопасности", - рассказал сенатор РИА Новости Цеков. По его личным впечатлениям, Марчук - "человек без особых принципов, не держит своего слова".

"Я не думаю, что этот человек будет действительно стремиться к выполнению минских соглашений, - полагает парламентарий. - Он будет лавировать и делать все, чтобы договоренности по "Минску-2" не были выполнены, а в результате обвинить в этом Россию и Донбасс".

Да и сама кадровая текучка среди представителей Украины в контактной группе свидетельствует о низкой заинтересованности Киева в успехе мирного процесса. "Персоны меняются, поскольку прежние назначенцы Киева отказываются работать на этом направлении. Многие не видят никаких перспектив в своей работе, кто-то не может осуществлять свою деятельность, понимая, что результата не будет", - отметил Сергей Цеков.