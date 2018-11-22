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22.11.2018 16:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Совфеде усомнились в способности Марчука помочь выполнению "Минска-2"

Текст: Галина Мисливская

Украина полностью провалила работу по мирному урегулированию в Донбассе в рамках контактной группы, назначение нового представителя - Евгения Марчука - вряд ли улучшит ситуацию, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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"У Марчука долгая политическая карьера, начиная с Леонида Кучмы, этот человек занимал различные значимые должности - он был премьером Украины, возглавлял СБУ, затем - Совет по национальной безопасности", - рассказал сенатор РИА Новости Цеков. По его личным впечатлениям, Марчук - "человек без особых принципов, не держит своего слова".

"Я не думаю, что этот человек будет действительно стремиться к выполнению минских соглашений, - полагает парламентарий. - Он будет лавировать и делать все, чтобы договоренности по "Минску-2" не были выполнены, а в результате обвинить в этом Россию и Донбасс".

Да и сама кадровая текучка среди представителей Украины в контактной группе свидетельствует о низкой заинтересованности Киева в успехе мирного процесса. "Персоны меняются, поскольку прежние назначенцы Киева отказываются работать на этом направлении. Многие не видят никаких перспектив в своей работе, кто-то не может осуществлять свою деятельность, понимая, что результата не будет", - отметил Сергей Цеков.

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