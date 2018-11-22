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22.11.2018 16:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ямал остался самым социально защищенным регионом РФ

Текст: Алина Егорова
Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа утвердило в окончательном чтении проект бюджета на 2019-2021 годы. Второй год подряд бюджет будет профицитным. Драйвером роста доходов региона стали предприятия топливно-энергетического комплекса - поступления от компаний составили более 70% доходов. При этом Ямал остается самым социально защищенным регионом РФ - более 80% бюджета будет направлено на социальные нужды.

Доходы округа в 2019 году составят 175,2 млрд рублей, расходы - также 175,2 млрд рублей. Бюджет сверстан с нулевым дефицитом на все последующие три года: в 2020 году доходы и расходы составят 181,9 млрд рублей, в 2021-м - 190,57 млрд рублей.

Доля собственных доходов ЯНАО очень высока - 171,09 млрд рублей. Округ обладает высокой инвестиционной привлекательностью и безупречной кредитной историей. На реализацию 27 госпрограмм будет направлено 96% бюджетных средств. Заметно увеличивается финансирование отраслей, связанных с качеством жизни населения. Так, доля средств, выделенных на здравоохранение, в 2019 году вырастет на 20% - до 35 млрд рублей с учетом ФОМС. На образование будет направлено на треть больше средств - 29,4 млрд рублей, при этом деньги пойдут в первую очередь на увеличение зарплат учителям.

Практически вдвое увеличатся ассигнования на строительство - до 21,5 млрд рублей. К 2020 году будут построены 12 новых детских садов, семь школ - и более 1,5 млн квадратных метров жилья к 2024 году. Финансирование по программе "Молодая семья" увеличено в три раза. Один из самых важных и острых вопросов для региона - транспортная инфраструктура. В будущем году финансирование вырастет вдвое - до 16,854 млрд рублей. Средства будут направлены на реконструкцию аэропортов, субсидирование авиаперевозок, а также строительство, содержание и ремонт автодорог.

Финансовая помощь муниципальным образованиям вырастет на четверть - до почти 73 млрд рублей. На улучшение экологии будет выделено более 1 млрд рублей. Поддержка сельского хозяйства в 2019 году составит около 2 млрд рублей. В частности, средства пойдут на заготовку оленины, рыболовство, производство молока.

Бюджет ЯНАО отличается особым акцентом на соцподдержку. Насчитывается около 100 видов преференций, причем 70% из них - региональные. В 2019 году на предоставление социальных льгот выделяется 10 млрд рублей. Так, предусмотрены выплаты для целевых групп населения: многодетных семей, сирот, пенсионеров и ветеранов, лиц с ограниченными возможностями и других категорий граждан. Господдержка оказывается в виде компенсаций. К примеру, многодетным семьям выдаются пособия к 1 сентября и на оздоровление малышей. Жителям предоставляются разовые выплаты при рождении ребенка и материнский капитал. Субсидируются расходы на ЖКО, обучение в школах, колледжах и вузах.

Со следующего года предусмотрено, что выплаты на отдых и оздоровление для многодетных семей будут производиться заранее, до отпуска. Ветераны ВОВ могут рассчитывать на 100 тыс. рублей компенсации на ремонт квартиры, и деньги они могут потратить по своему усмотрению.

Отдельное внимание традиционно уделяется поддержке коренных малочисленных народов Севера. В бюджете 2019 года предусмотрено 363 млн рублей на обеспечение жильем граждан, ведущих традиционный образ жизни. Студентов обеспечивают одеждой и питанием, возмещаются расходы при получении первого высшего образования. Среди других мер соцподдержки - внеочередное оказание медпомощи, бесплатные лекарства, льготное зубопротезирование, питание для беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет. Предусмотрены вспомогательные компенсации: на приобретение лекарств, мобильных телефонов, энергоустановок и горюче-смазочных материалов к ним, обустройство чумов.

Также в ЯНАО закладываются основы для экономического развития. Автономный округ обладает высокой инвестиционной привлекательностью и безупречной кредитной историей. Нефтегазодобывающие компании осваивают месторождения на полуостровах Ямал и Гыдан, суммарная стоимость проектов - 2,8 трлн рублей. Так, "НОВАТЭК" планирует на начало декабря запуск третьей очереди завода "Ямал-СПГ". Запуск четвертой намечен на декабрь 2019 года.

Компания "Газпром нефть" в январе-октябре этого года на 27% нарастила добычу арктической нефти и ее транспортировку через терминал "Ворота Арктики", расположенный в акватории Обской губы. Один из крупнейших транспортных проектов - "Северный широтный ход" - уже вызвал большой интерес со стороны инвесторов. Как пишут СМИ, заявку на финансирование строительства ключевого участка дороги подал консорциум из пяти банков. Проект оценивается в 97,2 млрд рублей. Также на Ямале идет строительство автодороги "Сургут-Салехард". Трасса приобрела статус федеральной.

Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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