На заседании рабочей группы по подготовке к Госсовету по экологии в Челябинске обсуждались не только пути решения экологических проблем, но и меры ответственности государства, бизнеса и жителей регионов.

Южный Урал не случайно выбран площадкой для проведения такого совещания, поскольку именно здесь реализуется комплексный подход к решению экологических проблем. Челябинская область досрочно включилась в работу по новому нацпроекту, выступив "пилотом" сразу в нескольких направлениях.

- С начала 2019 года мы приступаем к реализации национального проекта "Экология", нами разработано 11 федеральных проектов, мы защитили программу. До конца 2018-го будем иметь конкретные планы по каждому населенному пункту, предприятию, которое станет участвовать в этой программе, - сообщил на заседании министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

В список первоочередных объектов ликвидации накопленного ущерба в рамках нацпроекта "Экология" вошла челябинская городская свалка - крупнейший в регионе полигон для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), где складировали мусор с 1949 года. Объем выбросов вредных веществ в атмосферу здесь ежегодно составлял 60 тысяч тонн, в летнее время зачастую возникали стихийные возгорания, с которыми с каждым годом было все тяжелее бороться.

В сентябре 2018-го губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о закрытии городской свалки с последующей ее рекультивацией. На условиях софинансирования в рамках федерального проекта "Чистая страна" на эти цели удалось привлечь в общей сложности три миллиарда рублей. Первый транш в размере 500 миллионов поступит из госказны уже в следующем году (в 2020 году - 1982 миллиона рублей, в 2021-м - 494 миллиона).

- Последние два года на территории свалки проводились инженерные изыскания, в марте 2018-го получено положительное заключение госэкспертизы, определяется исполнитель работ по проектированию и рекультивации, что позволит приступить к работам на объекте уже в 2019 году. Технический этап завершится полностью к саммитам ШОС и БРИКС в 2020-м, - пояснили в министерстве экологии Челябинской области.

Система сводных расчетов принимает во внимание не только показания датчика на заводской трубе, но и близость автомагистралей, котельных, замеры в зоне жилой застройки

В настоящее время регион готовится к переходу на новую систему обращения с отходами в рамках реализации проекта "Создание объектов обращения с ТКО". В регионе определено пять операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, первый из них уже начал работу в Магнитогорске.

Продолжается реализация экологического проекта по снижению количества вредных веществ, поступающих в питьевые источники областного центра. Речь идет о загрязненных стоках, попадающих с территории Карабашского городского округа через речку Сак-Элга, получившую прозвище "рыжая речка" из-за высокой концентрации тяжелых металлов, в Аргазинское и Шершневское водохранилища, из которых питаются многие населенные пункты, в том числе и областной центр-миллионник. Строительство обводного канала исключит смыв десятков тысяч тонн тяжелых металлов в водохранилища, позволит избавить их от главного источника загрязнений. На реализацию проекта из областного бюджета направлено около 200 миллионов рублей.

Особое внимание властей региона к решению экологических проблем обусловлено еще и тем, что более 63 процентов населения Челябинской области проживает вблизи предприятий черной и цветной металлургии, энергетики, машиностроения, горнодобывающей промышленности. В прежние годы для основных загрязнителей устанавливались сроки достижения нормативов предельно допустимых выбросов. Однако если в 2012 году в регионе насчитывалось 37 предприятий, имеющих источники сверхнормативных выбросов, то в последние годы - ни одного. Стимулировать бизнес к переходу к работе по стандартам "зеленой экономики" стало сложнее, поэтому потребовалось оперативное внедрение новой системы сводных расчетов выбросов в атмосферу.

Сейчас в перечень компаний, в отношении которых они будут применяться, включено уже 28 промышленных предприятий. Напомним, система сводных расчетов предполагает определение для промышленных объектов предельных нормативов выбросов вредных веществ с учетом всех источников: во внимание принимаются не только показания датчика на заводской трубе, но и близость автомагистралей, котельных, замеры в зоне жилой застройки.

Разработку этого проекта инициировал губернатор Борис Дубровский на основании перечня поручений по итогам экологического Госсовета в прошлом году. Таким образом к решению проблемы чистоты воздуха в областном центре удалось привлечь владельцев промпредприятий, большинство из них откликнулось и поддержало новации. Чтобы получить объективную оценку экологической ситуации в периметре конкретного предприятия и за его пределами, проводится независимый экологический аудит, результаты которого в дальнейшем будут представлены на общественное обсуждение.

Помимо таких масштабных проектов в сфере экологии региональные власти инициировали и меры поддержки предпринимателей, ведущих социально ответственный бизнес и заботящихся об окружающей среде. Так, на уровне области установлены льготы по налогу на движимое имущество для компаний, которые реализуют экологические проекты. Также в регионе готовы на 50 процентов снизить транспортный налог для автовладельцев, использующих газомоторное топливо.

Комментарий

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области:

-Экологические проблемы в городе и регионе копились десятилетиями, и сейчас мы активно занимаемся их решением. Да, у нас объективно непростая ситуация. Но те сдвиги, которые произошли за последнее время, - я имею в виду прежде всего закрытие городской свалки, начало масштабного экологического аудита на предприятиях, инвестиции в экологические проекты, - можно назвать тектоническими.