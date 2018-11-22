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22.11.2018 10:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как EXPO-2025 изменит рынок труда на Среднем Урале

Текст: Екатерина Призова

Накануне голосования, по результатам которого определится город проведения всемирной выставки EXPO-2025, аналитики обнародовали прогноз того как изменится рынок труда Свердловской области, если право проводить мероприятие выиграет Екатеринбурга.

Напомним, кроме столицы Среднего Урала на EXPO претендуют также Осака и Баку. Кто примет выставку - станет известно уже завтра, 23 ноября.

"Победа в конкурсе даст мощный толчок для развития строительного бизнеса, сферы HoReCa (сегмент сферы услуг индустрии гостеприимства - ред.) и туристической отрасли, транспортной системы, индустрии развлечений", - считает Анна Хвостова, руководитель HeadHunter Урал.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области.
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Так как для EXPO-2025 будет возводиться особая инфраструктура, появятся и новые вакансии - строителей, административного и обслуживающего персонала со знанием иностранных языков. Причем, прогнозируют специалисты, в самом Екатеринбурге представителей рабочих профессий может оказаться недостаточно - таким образом, изменения затронут и рынок труда всей области и соседних регионов.

Кстати, с начала года прирост вакансий в сфере "строительство, недвижимость" составил 125 процентов в сравнении с прошлым годом, в сфере "рабочий персонал" - 282 процентов, "транспорт" - 111 процентов, "туризм, гостиницы, рестораны" - 95 процентов - то есть все необходимые для обеспечения всемирной выставки сегменты на Среднем Урале активно развиваются.

Опыт проведения масштабных международных мероприятий у России уже есть. И он показывает, что это выгодно регионам, в которых они проходят.

"Благодаря олимпийским играм в Сочи новую работу получили около 30 тысяч человек, как заявил глава города. Наша статистика это подтверждает: с 2013-2014 года количество актуальных вакансий в Краснодарском крае выросло в три раза", - подчеркнула Анна Хвостова.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область ЭКСПО в Екатеринбурге
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