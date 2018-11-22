Новости

СМИ: Луис Адриано зимой покинет "Спартак" 13:23
В центре Москвы закрыли 250 платных парковок 13:23
Ученые из Петербурга создали частицы-трансформеры для борьбы с раком 13:16
На Кубани директор фирмы обманул дольщиков на 1,2 миллиарда рублей 13:16
В Оренбурге вор-рецидивист заснул на месте преступления 13:15
Симпозиум к 100-летию Солженицына прошел в Париже 13:13
Школьник из Тюмени стал чемпионом Ирландии по кельтским танцам 13:10
Российские звезды поддержали барнаульского школьника 13:08
Вадим Самойлов: "Агата Кристи" распалась из-за любви к мужчине 13:03
В ЕР предложили разработать идеологию для различных социальных групп 12:58
Бывший вице-губернатор Вологодчины осужден на восемь лет за взятки 12:58
Минфин предложил сделать рубль расчетной валютой в ЕАЭС 12:55
В Забайкалье пассажир поезда ранил ножом полицейского 12:54
Москвичку задержали за вовлечение несовершеннолетней в проституцию 12:51
Депутат Госдумы оценил заявления немецких СМИ о "борщевичном бедствии" 12:51
В Петербурге на остановке нашли труп пенсионерки 12:49
Косачев: Ракеты США в Европе станут главной целью для РФ при конфликте 12:44
В Госдуме оценили заявление США о России и соблюдении ДРСМД 12:42
Лукашенко поздравил Николая Добронравова с 90-летием 12:40
Рухнувший под Воронежем мост построили с нарушениями 12:38
Медведев назначил нового замглавы Минтранса РФ 12:37
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю 12:35
Госдума обязала обеспечивать голосование избирателей под домашним арестом 12:33
Роберт Кубица заменит Сергея Сироткина за рулем болида "Уильямса" 12:32
Один человек погиб в результате ЧП на стройке в Новой Москве 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 13:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школьник из Тюмени стал чемпионом Ирландии по кельтским танцам

Текст: Мария Гафурова
Десятилетний школьник из Тюмени стал чемпионом Ирландии по спортивным ирландским танцам. На квалификационном чемпионате, прошедшим 17-18 ноября, Максим Выдрин обошел своих соперников в трех направлениях обязательной программы и взял "золото" на финальном соревновании.

Чемпионат проходил в городе Баллинасло, графстве Голуэй. Как рассказала "РГ" тренер Максима Яна Малиновская, это был необходимый этап перед участием в мировом первенстве. По правилам всемирной ассоциации ирландского танца, прежде чем попасть на чемпионат мира, участники должны пройти национальные соревнования. Максим и его тренер остановили свой выбор на Ирландии - стране с самыми сильными соперниками, которые слышат эти витиеватые ритмы с колыбели, а потому танцы даются им легче, чем иностранцам. Юному тюменцу необходима была хорошая конкуренция, которой нет в Сибири - та, с которой он столкнется, приехав на мировое первенство.

Правила позволяли Максиму участвовать на соревнованиях в Ирландии. На чемпионате он исполнил четыре танца обязательной программы: три стучащих и один, больше похожий на русский балет - в мягкой обуви. Выступать пришлось в непростых условиях - Максим тяжело перенес разницу в часовых поясах, из-за которых соревнования заканчивались в три утра по тюменскому времени. Однако даже несмотря на эти сложности, он смог поразить всех и обойти своих соперников почти во всех танцах обязательной программы. На финальном соревновании мальчик получил титул чемпиона, обойдя всех своих ирландских соперников. Впереди его ждет чемпионат мира в Голландии, который состоится 18 апреля 2019 года.

Фото: @russiahockey/Twitter.com
Молодежная сборная РФ по хоккею в четвертый раз выиграла Суперсерию

Для тюменского школьника это не первые зарубежные соревнования. В апреле этого года он уже участвовал в чемпионате мира в Голландии и занял пятое место в спортивных ирландских танцах и второе - в традиционных, перед этим став чемпионом Сибири 2017 года.

Как рассказала Яна Малиновская, в тесной связке с Максимом и его родителями она работает уже четыре года. Мальчик сам проявил интерес к культуре Ирландии и танцам. Родители поддержали его. Максим оказался гениальным танцором - часть хореографии, с которой он выступал на квалификационных соревнованиях в Ирландии, он придумал сам.

- В требл джиге один из трех обязательных степов был его. В риле он тоже заменил пару движений. Я все согласовала - если ему так удобнее, то почему бы и нет. А в самом сложном танце - модерн сете - вторую часть хореографии он полностью составил сам, - говорит тренер. - Это, несомненно, уникальное явление для его возраста.

Справка "РГ"

Требл джига (Treble Jig, Heavy Jig) - разновидность ирландского танца, музыкальный ритм шесть восьмых. Исполняется в жесткой обуви и сопровождается характерным ритмическим рисунком. Бывает медленной и быстрой.

Рил (Reel) - ирландский танец с шотландскими корнями, музыкальный ритм четыре четверти. Может иметь разную скорость с соответствующей ей сложностью. Может быть мягким (soft reel) или исполняться в ботинках (treble reel).

Модерн сет (Modern set) - сложный танец продвинутого уровня, исполняется под традиционные мелодии, но с авторской хореографией. Танцуется сольно в последнем, решающем, раунде соревнований Open Championships (Открытого чемпионата).

Общество Ежедневник Стиль жизни Культура Культурный обмен Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Ракеты США в Европе станут главной целью для РФ при конфликте
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю
Захарова назвала Бутину "жертвой русофобии"
Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево
Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной начальника ГРУ Игоря Коробова