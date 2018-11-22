Школьник из Тюмени стал чемпионом Ирландии по кельтским танцам

Десятилетний школьник из Тюмени стал чемпионом Ирландии по спортивным ирландским танцам. На квалификационном чемпионате, прошедшим 17-18 ноября, Максим Выдрин обошел своих соперников в трех направлениях обязательной программы и взял "золото" на финальном соревновании.

Чемпионат проходил в городе Баллинасло, графстве Голуэй. Как рассказала "РГ" тренер Максима Яна Малиновская, это был необходимый этап перед участием в мировом первенстве. По правилам всемирной ассоциации ирландского танца, прежде чем попасть на чемпионат мира, участники должны пройти национальные соревнования. Максим и его тренер остановили свой выбор на Ирландии - стране с самыми сильными соперниками, которые слышат эти витиеватые ритмы с колыбели, а потому танцы даются им легче, чем иностранцам. Юному тюменцу необходима была хорошая конкуренция, которой нет в Сибири - та, с которой он столкнется, приехав на мировое первенство.

Правила позволяли Максиму участвовать на соревнованиях в Ирландии. На чемпионате он исполнил четыре танца обязательной программы: три стучащих и один, больше похожий на русский балет - в мягкой обуви. Выступать пришлось в непростых условиях - Максим тяжело перенес разницу в часовых поясах, из-за которых соревнования заканчивались в три утра по тюменскому времени. Однако даже несмотря на эти сложности, он смог поразить всех и обойти своих соперников почти во всех танцах обязательной программы. На финальном соревновании мальчик получил титул чемпиона, обойдя всех своих ирландских соперников. Впереди его ждет чемпионат мира в Голландии, который состоится 18 апреля 2019 года.

Для тюменского школьника это не первые зарубежные соревнования. В апреле этого года он уже участвовал в чемпионате мира в Голландии и занял пятое место в спортивных ирландских танцах и второе - в традиционных, перед этим став чемпионом Сибири 2017 года.

Как рассказала Яна Малиновская, в тесной связке с Максимом и его родителями она работает уже четыре года. Мальчик сам проявил интерес к культуре Ирландии и танцам. Родители поддержали его. Максим оказался гениальным танцором - часть хореографии, с которой он выступал на квалификационных соревнованиях в Ирландии, он придумал сам.

- В требл джиге один из трех обязательных степов был его. В риле он тоже заменил пару движений. Я все согласовала - если ему так удобнее, то почему бы и нет. А в самом сложном танце - модерн сете - вторую часть хореографии он полностью составил сам, - говорит тренер. - Это, несомненно, уникальное явление для его возраста.

Справка "РГ"

Требл джига (Treble Jig, Heavy Jig) - разновидность ирландского танца, музыкальный ритм шесть восьмых. Исполняется в жесткой обуви и сопровождается характерным ритмическим рисунком. Бывает медленной и быстрой.

Рил (Reel) - ирландский танец с шотландскими корнями, музыкальный ритм четыре четверти. Может иметь разную скорость с соответствующей ей сложностью. Может быть мягким (soft reel) или исполняться в ботинках (treble reel).

Модерн сет (Modern set) - сложный танец продвинутого уровня, исполняется под традиционные мелодии, но с авторской хореографией. Танцуется сольно в последнем, решающем, раунде соревнований Open Championships (Открытого чемпионата).