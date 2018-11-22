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22.11.2018 08:30
Проект: В регионах

Секрет Сергея Моисеева

100-летний юбилей отмечает фронтовик, четверть века проработавший в карьере комбината "Ураласбест"
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7726 (263)
Гостей юбиляр и его 98-летняя супруга встречают у входной двери. В привычной роли главы семьи Сергей Михайлович Моисеев первым заводит разговор: кто такие, откуда. Под его строгим взглядом невольно хочется выпрямить спину и "говорить по существу". Но чуть позже понимаешь, что глаза у фронтовика-радиста (машиниста электровоза в мирной жизни) добрые, а сам он - открытый и приветливый.
Фото: Борис Ярков/РГ Сергей и Анна Моисеевы прожили в любви и согласии семь десятилетий. Фото: Борис Ярков/РГ
Сергей и Анна Моисеевы прожили в любви и согласии семь десятилетий. Фото: Борис Ярков/РГ

Целый век за плечами! Уроженец села Ушаково Курганской области рано осиротел: в бою с колчаковцами погиб его отец, через несколько лет не стало матери, а дядя, приютивший Сережу с больным братом, вскоре попал под раскулачивание. В 13 лет Сергей стал хозяином в доме, а в 16 вступил в колхоз. Вскоре братья переехали к дяде в Асбест, который стал по-настоящему родным - на всю жизнь.

Здесь Сергей освоил специальность кузнеца. Но поработать почти не успел - призвали в армию. В Великую Отечественную служил на Западном фронте. Под Ржевом попал в окружение, выбрался с большим трудом, но технику не бросил - пригнал к своим еще и грузовик с мотоциклом. Потом воевал в Заполярье, в Карелии и Белоруссии, дошел до Восточной Пруссии…

- Где фотоальбом? Принеси, Анна Григорьевна! - просит жену ветеран.

В альбоме в числе прочих реликвий маленькое черно-белое фото 1945 года: на гимнастерке солдата - медаль "За боевые заслуги". Позже появятся орден Отечественной войны II степени, медали "За оборону Советского Заполярья", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Есть и почетный знак "Совет да любовь", за 50 лет семейной жизни.

Будущие супруги познакомились в Асбесте после войны. Получается, вместе семь десятилетий! Анна прошла всю войну медсестрой, после стала врачом-инфекционистом, заведовала детским садом-яслями. У Моисеевых две дочери, трое внуков и столько же правнуков. В общем, семейная и трудовая жизнь сложилась - редкое счастье без компромиссов.

Правда, Сергей не сразу нашел мирную профессию по душе. Бывшего фронтовика всегда привлекала техника, и в 1949 году он одновременно окончил вечернюю школу и курсы машинистов электровозов. Почти четверть века проработал на комбинате "Ураласбест" старшим машинистом, водил многотонные железнодорожные составы с рудой по серпантину карьерных дорог. Оптимист по натуре, Сергей Михайлович вспоминает, что всегда шел на смену в приподнятом настроении.

До сих пор Моисеев не теряет связь с родным комбинатом. К ветерану регулярно наведываются гонцы из Управления железнодорожного транспорта: с праздниками поздравляют, приносят подарки, материальную помощь.

- А сейчас еще и кормят, - улыбаясь, добавляет хозяин дома, встречая курьера из санатория-профилактория "Горный лен".

На кухню заносят объемный термос с несколькими блюдами. Программа "Санаторий на дому" для ветеранов "Ураласбеста" преклонного возраста действует более 30 лет. Двухнедельная путевка - бесплатная. Сначала врач назначает лечение, диету. Затем подопечных ежедневно навещает медсестра.

Уникальная супружеская чета Моисеевых в курсе происходящего в городе и стране, не теряет интереса к жизни, а присущие юбиляру чувство юмора и тонкая самоирония кажутся действенным "средством Макропулоса". Выходит, секрет долголетия Моисеевых такой: крепкая семья, любимая профессия, работа в саду, а для главы семейства - еще и автовождение: Сергей Михайлович до 80 лет управлял "Волгой" и "Окой".

Прямая речь

Валерий Юстус, заместитель генерального директора по персоналу и социальному развитию ОАО "Ураласбест":

- Совет ветеранов комбината, которому 30 лет, - подразделение особого значения. Его лично курирует генеральный директор Юрий Козлов. В совете около шести тысяч пенсионеров, что превышает численность трудового коллектива. Особое внимание уделяем долгожителям. Сегодня в списке ветеранов от 90 лет и старше - 97 человек. В декабре 2016 года со столетним юбилеем поздравляли бывшую работницу управления Екатерину Крупину. 3 ноября отметил 90-летие машинист электровоза Анатолий Рожин, столько же исполнилось 10 ноября бывшей дежурной по железнодорожной станции Елизавете Морозовой. 29 ноября очередной юбиляр Сергей Моисеев - столетний патриарх хризотиловой отрасли.

Кстати

Представители ветеранской гвардии "Ураласбеста", дожившие до солидного возраста, заряжают окружающих оптимизмом и положительной энергией. Оказывается, хризотил, о смертоносном влиянии которого трубят лоббисты антиасбестовой кампании, еще и сил придает.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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