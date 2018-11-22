Уральские двухметровые куклы приехали в Париж

На улицах французской столицы появились матрешки-гиганты: в Париже завершилось кругосветное турне "послов" Екатеринбурга. Двухметровые куклы поддерживают российскую заявку на право проведения ЭКСПО-2025, у них важная и выполнимая миссия послов: они знакомят мировую общественность с нашей страной.

Художники выбрали для росписи арт-объектов самые разные образы - от этнических мотивов до высоких технологий: так они развили тему российской заявки на проведение ЭКСПО "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". Не обошлось без Матрешки- "Хозяйки Медной горы", в малахитовом сарафане, напоминающей о сказах Бажова.

Матрешки - полноправные участники программы презентации российской заявки - за последний месяц побывали в Аргентине, Великобритании, Китае, ЮАР и других странах мира. В каждую страну отправили по одной нерасписанной кукле, чтобы заявку поддержали местные художники.

Фигуры сделаны из стекловолокна и снабжены AR-элементами. Каждый желающий может навести на них смартфон, после чего матрешки "расскажут" о достижениях человечества, ранее представленных на международных выставках ЭКСПО - таких как первый искусственный спутник Земли, пишущая машинка или Эйфелева башня.

Сегодня Генассамблея Международного бюро выставок объявит итоги голосования: какой из трех претендентов (Баку, Екатеринбург и Осака) достоин принимать ЭКСПО в 2025 году.