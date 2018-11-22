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22.11.2018 09:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Борьба за мир

Что мешает оборонным предприятиям быстрее адаптироваться на рынке гражданской продукции
Текст: Наталия Швабауэр ( УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО №7725 (262)
Оборонный завод № 9 (входит в Госкорпорацию "Ростех") в рамках диверсификации на 50 процентов увеличил производство железнодорожных осей для электричек "Ласточка". Теперь его доля в общем объеме поставок такой продукции - 85 процентов. Кроме того, предприятию предстоит освоить выпуск других деталей для скоростных поездов.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Перенастроить станки с выпуска оборонной продукции на гражданскую многим заводам оказалось непросто. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Перенастроить станки с выпуска оборонной продукции на гражданскую многим заводам оказалось непросто. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- К осям для "Ласточек" предъявляются такие же требования, как и к спецпродукции. Каждое изделие проходит ультразвуковой контроль и несколько стадий приемки, - рассказали в пресс-службе предприятия.

В серию - с 2019-го

Еще одну "мирную" новинку - промышленный 3D-принтер нового поколения - пару недель назад уральцы презентовали в Москве представителям Минпромторга РФ. Оборудование создано участниками научно-производственного консорциума "Аддитивные технологии". Объединение существует с июля 2016 года, в него входят Ростех, Всероссийский институт легких сплавов, ОКБ "Новатор", машзавод имени Калинина (МЗиК), ВСМПО-АВИСМА, Уральский электрохимкомбинат (УЭХК), УрФУ, Уральское отделение РАН.

Фото: depositphotos.com
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Главный конструктор принтера - НПО "ЦНИИТМАШ", индустриальный партнер проекта - УЭХК, соинвестор - Министерство образования и науки РФ. По словам заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина, аддитивная машина нового поколения может работать на порошках из титана, сплавах из алюминия и нержавеющей стали. По своим характеристикам она соответствует, а в чем-то даже превосходит мировые аналоги. Так, на ней можно изготавливать объекты размером до метра. Уже напечатано несколько образцов, не только сугубо промышленных, типа деталей для авиадвигателей, но и медицинских, например  протезы суставов. Серийное производство принтеров планируется наладить в Новоуральске. На следующий год несколько экземпляров будет собрано на продажу.

- Есть все предпосылки для того, чтобы аддитивное производство стало специализацией России и Свердловской области, - считает первый заместитель губернатора Алексей Орлов. - Нам следует активнее решать научно-технические, производственные, правовые и иные проблемы, затрудняющие применение аддитивных изделий и технологий. В первую очередь речь идет о создании металлических и пластиковых порошков, разработке паспортов на материалы, государственных стандартов на технологии и продукцию.

Конверсия неизбежна

Отметим, что задачу диверсификации производства уральские оборонщики решают в рамках президентского поручения к 2030 году довести долю гражданской продукции в общем объеме производства до 50 процентов. В прошлом году по России в целом она составила 18,7 процента, по итогам 2018-го ожидается 19. Региональный показатель существенно выше - 29 процентов. Свердловчане выпускают нефтегазовое оборудование, подвижной состав, медицинские и светотехнические изделия, строительную технику, аппаратуру связи, радиоэлектронные компоненты. Такие проекты реализуют МЗиК, оптико-механический (УОМЗ) и приборостроительный, Уральский завод гражданской авиации, Институт реакторных материалов.

В 2017 году в России доля гражданской продукции в ОПК составила 18,7 процента, по итогам 2018-го ожидается 19. В регионе показатель выше - 29 процентов

Существенный вклад вносит отрасль и в реализацию программы "Уральская инженерная школа". Сегодня на предприятиях ОПК работают 11 базовых кафедр УрФУ. Кроме того, на базе Екатеринбургского политехникума планируется открытие регионального центра компетенций в сфере фотоники. Только в 2017 году в углубленное образование школьников, повышение квалификации преподавателей вузов и обновление материальной базы предприятия ОПК вложили 33,7 миллиона рублей.

Фото: Леся Полякова/РИА Новости
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- Руководители заводов начинают понимать, что расширение гражданской линейки неизбежно, это стратегия на средне- и долгосрочную перспективу. Более того, ОПК может выступить драйвером экономики, выстроив кооперацию по новым направлениям. Один рубль, вложенный в нашу отрасль, дает в обороте 8-9, - говорит Владимир Щелоков, гендиректор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. - С другой стороны, чтобы выйти на производство высокотехнологичной гражданской продукции, нужен принцип непрерывности. Нам мешают не столько внешние санкции, сколько внутренние ограничения (федеральные и отраслевые регламенты по закупкам определяют выбор партнеров по кооперации по принципу "кто предложит минимальную цену". - Прим. ред.). Хотя многое, конечно, меняется, корректируется законодательство.

Главное, по мнению эксперта, чтобы предприятия ОПК соперничали не между собой, а на мировом рынке, интегрировав усилия: врозь им не хватит ни материальных, ни интеллектуальных ресрсов. Кроме того, нужно выстраивать взаимодействие с муниципалитетами в сфере благоустройства, обновления общественного транспорта, обеспечения безопасности и т.п. Уже в работе интересные проекты с Курском, Смоленском, оборонщики надеются, что и мэрия Екатеринбурга проявит больше интереса к местной продукции.

50 новых профессий

По оценке Военно-промышленной комиссии, объем рынка гражданской техники составляет 5-7 триллионов рублей. У заводов два пути: либо развивать существующее производство, либо осваивать новые изделия. И вот тут возникает первая закавыка: на оборонных заводах нет маркетологов, специалистов по инновациям, а конструкторы - "штучный товар", заточенный на определенное военное направление. Невозможно сегодня разрабатывать ракеты, а завтра - подметальные машины. Некоторые предприятия уже осознали эту проблему, в частности, УОМЗ открыл отдельное КБ по "гражданке". По прогнозам, в целом российский ОПК нуждается в более чем 500 тысячах специалистах и в 50 новых профессиях.

Еще одна проблема конверсии - отсутствие должного количества качественных проектов. Поэтому многие меры господдержки остаются невостребованными. Директора заводов привыкли работать по принципу "cкажите, что надо, - сделаем", ориентироваться на единственного заказчика и на свободном рынке теряются. В среднем вывод нового продукта занимает 3-5 лет, при этом производить гражданские товары с ориентиром только на рынок региона нецелесообразно. Эксперты советуют изначально просчитывать спрос по всей России, а также экспорт.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Чтобы поддержать одну из ключевых отраслей Урала, в УрФУ предложили создать ресурсно-методический центр, он будет помогать оборонке адаптироваться к новым условиям.

- Идея хорошая, но на моей памяти было уже три попытки создания таких площадок, не очень успешные. Знаю, что аналогичную идею прорабатывают в Ленинградской области. Может, стоит объединить усилия? Сложно такой проект реализовать одному региону, - рассуждает Оксана Знаменская, и.о. руководителя аппарата челябинского отделения Союза машиностроителей.

По словам эксперта, в 2017 году на Южном Урале был создан проектный центр, призванный содействовать диверсификации. Первым результатом его деятельности стала дорожная карта до 2030 года, однако работа продвигается медленно и в основном в ручном режиме. Инструментов поддержки ОПК в регионе много, однако не популярны ни программа "Конверсия", ни средства ВЭБа. Чтобы подтолкнуть кооперацию, Союзмаш вместе с минпромом региона решили на примере двух пилотных предприятий определить номенклатуру закупок для МСП.

- Надо включать в кооперационные производственные цепочки малый бизнес, он на практике знает, как ориентироваться на рынке, - подчеркивает Знаменская.

По мнению Александра Косинцева, заместителя гендиректора МЗиК, отрасли нужен не просто ресурсный центр, а инжиниринговый, который возьмет на себя размещение заказов.

- Только в условиях организованной кооперации можно выходить на планируемые объемы гражданской продукции. Стихийная кооперация невозможна, - уверен промышленник.

Мнения

Роза Габдуллина, директор филиала компании "Сименс" в УрФО, профессор УрГЭУ:

- Преимущество ОПК - высокий уровень компетенций конструкторов и гигантская база для автоматизации управления. Мы не отказываемся от международного опыта, а осваиваем его, как это делают челябинские предприятия в судостроении, Татарстан - в электронике и т.д. Для быстрого освоения нужны программы PLM (Product Lifecycle Management - технология управления жизненным циклом изделий. - Прим. ред.), виртуальное цифровое производство, где можно рассчитать себестоимость нового продукта и затраты, оценить возможность участия в кооперационной цепочке. Плюс надо развивать продажи, они становятся все более цифровыми, этим технологиям сегодня обучают в университетах на новых специальностях.

Андрей Беседин, президент УТПП:

- Не готов наш ОПК к работе на конкурентном рынке: исторически, генетически. Ментальность и методология не те, 80 лет отрасль строилась на других принципах, это некоммерческие предприятия. Да, некоторые из них научились разводить гражданскую и спецпродукцию, но не стали легкими с точки зрения экономики, по-прежнему сохраняют большую социальную нагрузку. Со скоростью тоже проблема: не теми темпами работает ОПК, как требуется в жесткой конкурентной среде.

Экономика Отрасли Промышленность УрФО
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