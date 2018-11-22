В субботу в Екатеринбурге впервые пройдет акция "День без турникетов": "вертушки" на входе для экскурсантов отключат 38 предприятий. Более трех тысяч человек смогут побывать на заводах, в том числе "номерных", а также проникнуть в рабочие помещения почтамта, метрополитена, пожарной части, на базу ОМОН и так далее.

Целевая аудитория акции - юноши и девушки, "обдумывающие житье", а открытый турникет - инструмент профориентации, а также популяризации рабочих и инженерных профессий: как говорят организаторы, невозможно полюбить то, о чем ничего не знаешь. Другой аспект мероприятия просветительский: подростки должны представлять, чем славен Урал.

- Такие экскурсии мы проводим не только в рамках акции, - рассказала "РГ" начальник управления протокола и связей с общественностью Уральского турбинного завода Елена Венедиктова. - Школьникам, учащимся колледжей, студентам мы объясняем, что они находятся на единственном в азиатской части России турбинном заводе.

На Уралэлектротяжмаше ждут старшеклассников из Алапаевска.

- Экскурсии для школьников старших классов мы проводим постоянно, только за последнее время к нам приезжали ребята из школ и колледжей Сургута, Тюмени, Нижнего Тагила. Замечательные дети, слушают внимательно, обязательно пишут в книге отзывов: "Хочу у вас работать", - сообщила "РГ" директор заводского музея Наталья Рукавичникова. - За терпение на полуторачасовой экскурсии мы их "награждаем" значками, которые полвека назад штамповались на нашем заводе. Мальчишки чаще выбирают "ударника труда" или "ГТО", а девочки - значок, посвященный "королеве неба" Марине Попович.

Свердловская железная дорога открывает сразу десяток объектов - от Сортировочной станции до центра подготовки локомотивных бригад.

- Мы заинтересованы в молодых специалистах, особенно на периферии нам все сложнее подобрать способных ребят, - говорит замначальника СвЖД Дмитрий Романенко. - Наша цель - привлечь ребят из разных населенных пунктов, показать им, как устроены железные дороги.

На магистрали профориентация также не закончится вместе с акцией: с 2016 года здесь провели более 40 экскурсий для 800 с лишним школьников. Как отмечают на СвЖД, в стратегии развития кадрового потенциала вопрос профориентации выделен отдельным направлением работы социально-кадрового блока, и ключевая задача - привлечение ребят с инженерным мышлением и их допрофессиональная подготовка.

Если свердловские предприятия впервые массово открывают турникеты, то на Южном Урале подобные акции проводятся уже три года. Недавно, например, на заводе "Уралкуз" с экскурсией побывали студенты чебаркульского техникума. Весной образовательный центр трубного завода принял участие в "Неделе без турникетов", объявленной Минпромторгом РФ и Союзом машиностроителей России. За шесть дней предприятие посетили около двух тысяч учащихся. Более того, среди них было несколько групп екатеринбургских школьников. По данным ЧТПЗ, в 2018 году в профориентационную работу вовлечено более 15 тысяч учащихся из 65 школ двух соседних областей.

О востребованности экскурсий говорит табличка "мест нет" на сайте проекта: за неделю до акции экскурсионные группы для посещения заводов были сформированы полностью.

Прямая речь

Ирина Потехина, заместитель министра образования и науки РФ:

- Перечень профессий среднего специального образования за последние несколько лет сократился на треть. И в то же время появляется огромное количество новых специальностей, в которых мы ничего не понимаем. Как нам помочь детям? Очевидно, что просто проинформировать уже недостаточно: у ребенка должна быть возможность потрогать профессию руками. В этом году мы начинаем создавать единую национальную систему профориентации. Ее базой станет разрабатываемый сейчас проект "Билет в будущее".