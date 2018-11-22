В Екатеринбурге выставили уникальные фигурки из объемной мозаики

Выставка "Герои" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств дает каждому уральцу повод для гордости: камнерезное искусство, которым издавна славен Урал, не просто живет, но и активно развивается.

Уникальная экспозиция - 23 камнерезные работы, выполненные из полудрагоценных и поделочных камней в технике объемной мозаики, - результат многолетней поддержки компанией "ФОРЭС" и ее генеральным директором Сергеем Шмотьевым камнерезного дела.

- Выставка - это рассказ не столько о мастерстве. Нам было важно подчеркнуть роль коллекционеров, без которых эти работы просто не появились бы на свет. Искусство, тем более такое затратное, как камнерезное, не может существовать иначе, - говорит куратор "Героев" Людмила Будрина. - Поэтому герои выставки - не только литературные, былинные персонажи и исторические деятели, выполненные из резного камня, но и мастера-виртуозы, и коллекционеры, способные поверить в художника.

Именно интерес коллекционеров позволил промыслу выжить в 90-е годы прошлого века и расцвести в веке нынешнем. Причем показанная в музее коллекция - единственная, существующая в публичном пространстве. Ранее она выставлялась в Лихтенштейне, Швейцарии и пять лет назад - в Екатеринбурге. Работы екатеринбургских мастеров за восемь последних лет, представленные в нынешней экспозиции, демонстрируют актуальное состояние подлинно уральского вида декоративно-прикладного искусства.

В том, из каких работ камнерезов сформирована коллекция, явно видна увлеченность русской историей. Сергей Шмотьев собирал каслинское литье, затем появилась русская бронза...

- Однако многие сюжеты, которыми хотелось бы пополнить коллекцию, не существовали в объеме, - признается он. - И в этот момент состоялась встреча с мастерами-камнерезами. Новый материал увлек: камень обладает большими выразительными способностями, работать с ним сложнее, и все произведения уникальны.

Каждая каменная фигурка в музейной витрине - это месяцы, а порой и годы труда камнерезов, ювелиров, шлифовщиков, модельеров и других мастеров, десятки, если не сотни килограммов каменного сырья, из которого придирчиво отбирают подходящие фрагменты (многофигурные композиции составляются из сотен деталей).

На выставке гостей встречают Чингисхан, Суворов и Ермак, целый взвод былинных богатырей, святой Георгий вместе с побежденным драконом и много других персонажей. Но это далеко не вся коллекция.

- Дальше будет еще интереснее и лучше, - утверждает Сергей Шмотьев.

История вопроса

Более ста лет назад на Всемирной выставке в Париже критики отмечали очевидную нефункциональность небольших фигурок из поделочных камней, представленных Карлом Фаберже:

- Что делать с этими фигурками? Это же предметы для витрины, - возмущался мсье Шантеклер, чей французский практицизм, очевидно, не мог принять стремление русских мастеров сделать, а русского заказчика - владеть вещью совершенно бесполезной.

Через век после критической тирады, в апреле 2005 года, на крупнейшем международном аукционе фигурки из уральского камня произвели сенсацию: цена каждого из четырех "каменных человечков" от Фаберже впервые превысила миллион долларов. Приблизительно с того времени начался "каменный бум": публика осознала, что Фаберже - это не только изысканные произведения ювелирного искусства, такие как пасхальные яйца.

Примерно с 1908 года гениальный маркетолог Фаберже наладил выпуск фигурок из поделочного камня, иначе говоря, объемной мозаики. Для этого он пригласил в свою камнерезную мастерскую уральцев - выпускников Екатеринбургской художественно-промышленной школы. Небольшие, по десять сантиметров высотой, фигурки собирали из натурального, неокрашенного камня, тщательно подобранные по цвету и рисунку фрагменты склеивали или скрепляли штифтами.

Сейчас известно около полусотни объемных мозаик Фаберже: это серия "Русские типы" (дворник, землекоп и так далее) и портреты аристократов. Два года назад портрет камер-козака Андрея Кудинова - телохранителя императрицы Марии Федоровны, выполненный из обсидиана, сапфира, яшмы, порфира, нефрита и халцедона, за 15 минут ушел с аукциона за рекордные 5,2 миллиона долларов.

Компетентно

Людмила Будрина, куратор выставки "Герои":

- Камнерезное искусство чрезвычайно затратно. Прежде всего для профессионального становления мастера требуется много времени и сырья: ремесло не освоить за два часа практики в неделю, нужны несколько лет и условные тонны камня, который будет неудачно изрезан или испорчен.

Сырье для мозаики - не дешевые гранитные булыжники, необходимы кремень, яшма, агат, кварц - поделочные и драгоценные камни соответствующей цены. Причем подбор камня для каждого фрагмента связан с выбраковкой: мастера перебирают большое количество материала, чтобы найти нужный оттенок и рисунок. По словам специалистов, только десятая часть сырья идет в дело, то есть для скульптуры в сто килограммов изрезывают примерно тонну камня.

Сейчас екатеринбургские мастера не обрабатывают уральский камень, за исключением, пожалуй, яшмы и родонита. И в этом нет нарушения исторической логики: с привозным материалом наши камнерезы имели дело по меньшей мере с начала XIX века, когда на Урал стали отправлять забайкальский лазурит, а в конце века появились немецкие агаты. Традиция обработки привозного камня насчитывает около двух веков.

Над сложными, многофигурными композициями трудится больше десятка человек в течение примерно года. Все это время мастерскую отапливают, освещают, станки активно потребляют электричество.

Заказчик не получает готовую вещь, он включается в процесс на стадии идеи. По наброскам мастера сначала создают масштабную модель, затем полноразмерную. Когда она утверждена, начинается, наверное, самый интересный этап: модель разрезают на фрагменты, которые будут выполнять из разных камней.

Художественный руководитель распределяет обязанности: скажем, один человек делает правый сапог, другой - левый, третий режет шапку, четвертый - лицо. И, как говорят сами мастера, иногда камень "уводит": резчик, следуя фактуре и естественному рисунку, смещает акценты… Камнерезное искусство - это общение с живым материалом, с которым возникает обратная связь.

Справка "РГ"

Коллекционер Сергей Шмотьев - генеральный директор, один из создателей и владельцев компании "ФОРЭС", генерального партнера выставки "Герои".

Компания выпускает керамические гранулы (пропанты), которые используют при добыче нефти с применением технологии гидравлического разрыва пласта, и занимает около 60 процентов российского рынка пропантов.