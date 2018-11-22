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22.11.2018 07:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре обсудили, как увеличить добычу нефти

Текст: Елена Панова
В Ханты-Мансийске завершилась XXII окружная научно-практическая конференция "Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири". Организаторами мероприятия выступили правительство региона, окружной департамент недропользования и природных ресурсов, научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И. Шпильмана.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

- Роль Западной Сибири в экономике Российской Федерации сложно переоценить, - отметил первый заместитель главы региона Геннадий Бухтин. - Это основной регион, который обеспечивает энергетическую безопасность страны и дает развиваться другим отраслям промышленности. В Западной Сибири добывается 57 процентов нефти, если брать Югру, то это более 43 процентов. Но бюджетный эффект от этих 43 процентов - 15 процентов консолидированного бюджета страны. Это большой объем, мы занимаем второе место в стране по налоговым доходам в федеральный бюджет. Около трети федерального бюджета - это то, что дает Югра.

Фото: depositphotos.com
В Югре обсудили, как эффективнее организовать добычу нефти в России

Кроме того, Геннадий Бухтин подчеркнул, что на сегодняшний день тренд на падение добычи нефти в Югре остановлен и в текущем году, по предварительным оценкам, будет добыто на 700-800 тысяч тонн нефти больше, чем в прошлом году.

- Но, чтобы на этом не останавливаться, добывающим компаниям, научным организациям необходимо решить ряд сложных задач, в том числе по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти и повышению эффективности зрелых месторождений. Для того чтобы можно было найти подходы, мы и организовали научно-практическую конференцию. Надеюсь, что в следующем году тренд по добыче нефти пойдет на повышение, - резюмировал первый заместитель губернатора Югры.

За это время работы конференции рассмотрен широкий круг геологических, технологических, экономических, правовых, экологических, информационных и организационных вопросов по недропользованию, развитию нефтяной промышленности в Западной Сибири. Участие в мероприятиях приняли представители министерств и ведомств России, исполнительных органов государственной власти Югры, нефтяных, нефтегазоперерабатывающих, геологоразведочных и сервисных компаний, научно-исследовательских институтов, ведущие ученые и специалисты страны.

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В Югре начата реализация  проекта "Бажен" - технологического центра, который станет полигоном для испытаний технологий и оборудования для разработки баженовской свиты, а также технологий для добычи трудноизвлекаемой нефти. В регионе разработана детальная "дорожная карта" по реализации этого долгосрочного проекта. Отметим, сегодня технологий разработки таких месторождений не существует. Поэтому перед регионом стоит задача - отработать именно отечественные технологии, которые можно было бы тиражировать на территории всей России. "Бажен" поддержали три федеральных министерства: природных ресурсов и экологии, энергетики, промышленности и торговли.

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