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22.11.2018 08:37
Проект: В регионах

На Ямале осенняя благодать

В Новом Уренгое на лечение детей собрали почти два миллиона рублей
Текст: Ольга Ручкина (ЯНАО)
Российская газета - Неделя - Урал №7726 (263)
На IX благотворительном марафоне "Твори добро! Осенняя благодать", прошедшем в спортивно-оздоровительном комплексе ООО "Газпром добыча Ямбург", ямальцы собрали 1 миллион 831 тысячу рублей. Эти деньги направят на лечение детей, страдающих тяжелыми врожденными заболеваниями.
Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Ямбург" На марафоне нашлось занятие по душе и взрослым, и детям. Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Ямбург"
На марафоне нашлось занятие по душе и взрослым, и детям. Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Ямбург"

Участники акции посетили мастер-классы по рукоделию и красоте, а также спортивные тренировки, организованные фитнес-студиями. В большом многофункциональном зале прошел открытый урок по йоге. На старт эстафеты вышли 11 команд предприятий города. Не обделили вниманием организаторы и юных гостей. С самыми маленькими занимались аниматоры, ребятишек постарше привлекли настольные игры, зона виртуальной реальности и поле для "Лазертага".

За импровизированными прилавками шла бойкая торговля изделиями декоративно-прикладного творчества, сладостями, выпечкой, продуктами питания. Вырученные деньги пошли в фонд марафона.

Украшением праздника стало выступление артистов детской школы искусств № 2 и музыкального коллектива cover-project "ARCTIC FUSION BAND".

По информации организаторов, в марафоне "Твори добро! Осенняя благодать" участвовало более двух тысяч новоуренгойцев. В этом заслуга местных СМИ, которые в течение двух месяцев освещали предстоящее событие.

- Огромная благодарность всем, кто откликнулся на наш призыв и помог провести эту акцию, - говорит Оксана Крамар, председатель оргкомитета марафона "Твори добро!", начальник отдела оценки и развития персонала УКиСР ООО "Газпром добыча Ямбург". - Это предприятия, организации города, школы, администрация Нового Уренгоя, ее подразделения, а также просто неравнодушные горожане. Мы видим, что у многих людей есть потребность участвовать в благотворительной деятельности. Главное - создавать условия для того, чтобы люди могли проявить свои лучшие чувства. Ну и, конечно, помощь необходима детям.

Досье "РГ"

Несколько лет назад марафон "Твори добро! Осенняя благодать" начинался как открытый полуторачасовой урок по йоге, участники которого собирали деньги для одной девочки. Сегодня детей семеро, а масштаб мероприятия вырос настолько, что захватил весь спортивно-оздоровительный комплекс "Газпром добыча Ямбург" на целый день.

Ядро организаторов марафона - около десяти человек. Плюс сотня с лишним волонтеров: работники предприятий и организаций города, школьники и учащиеся танцевальных студий, рукодельницы и представители малого бизнеса... Подготовка к акции шла полгода.

- За всеми поступлениями и распределением средств у нас следит наблюдательный совет. Деньги, собранные сверх запланированной суммы, будут либо перераспределены между детьми, либо, если появится новая заявка, мы сможем помочь еще одному ребенку, - рассказывает один из организаторов ведущий специалист службы по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург" Гульназ Колоколова

Кстати

Проект "Благотворительный марафон "Твори добро!" вошел в число победителей регионального этапа конкурса "Доброволец России-2018", который проходил на Ямале. А сейчас он входит в десятку лучших на всероссийском этапе.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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