РФ и Армения создадут бюро по расследованию авиапроисшествий

Представители России и Армении подписали соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов. Структура будет функционировать в рамках ЕАЭС и финансироваться из взносов сторон.

Церемония прошла при участии министра транспорта России Евгения Дитриха и его армянского коллеги Акопа Аршакяна, передает РИА Новости.

Сейчас расследованием авиакатастроф на территории одиннадцати бывших советских республик занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Новое бюро постепенно будет забирать указанные полномочия. Планируется, что до конца года к его работе присоединится Казахстан.