Новости

МИД РФ: Простои судов в Керченском проливе не связаны с погранконтролем 11:54
Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево 11:49
Пропавшие при кораблекрушении на Камчатке не смогли выбраться с судна 11:49
В Краснодаре задержали рэпера Хаски 11:45
Рядом с псковской деревней нашли авиабомбы времен ВОВ 11:36
В Тольятти пропал без вести актер популярных российских сериалов 11:33
Количество злостных неплательщиков за услуги ЖКХ резко выросло 11:33
Экс-главе района Дагестана дали 15 лет за финансирование терроризма 11:33
По фильму "Мэнди" с Николасом Кейджем сделают игру 11:29
В Хабаровском крае изъяли у перекупщиков больше тонны черной икры 11:27
В РФ снизилось число несчастных случаев с летальным исходом из-за зацепинга 11:22
В Кемерове изъяли из оборота 20 тонн контрафактного алкоголя 11:21
РФ и Армения создадут бюро по расследованию авиапроисшествий 11:20
Роспотребнадзор изъял 15 тонн кондитерского фальсификата с начала года 11:20
Россия отправила гумпомощь в Донецк и Луганск 11:19
Оперный певец Максим Михайлов скончался на 57-м году жизни 11:13
В Японии увеличат пенсионный возраст до 70 лет 11:13
Аграрии потеряли более 7 миллиардов рублей из-за плохой погоды 11:03
Минск: Доступность лекарств для белорусов постоянно повышается 11:00
В Ставрополе возбудили дело после стрельбы в парке по полицейским 10:59
"Великий Гэтсби" станет мулатом в многосерийной экранизации 10:59
Пострадавшая при пожаре в Туле находится в тяжелом состоянии 10:59
Биологи рассказали о моносахариде с противораковыми свойствами 10:55
КамАЗ начал сборку первой кабины премиум-грузовика 10:52
Пятеро школьников погибли под колесами автомобиля в Китае 10:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 11:20
Рубрика: Власть

РФ и Армения создадут бюро по расследованию авиапроисшествий

Текст: Александр Ленин

Представители России и Армении подписали соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов. Структура будет функционировать в рамках ЕАЭС и финансироваться из взносов сторон.

Церемония прошла при участии министра транспорта России Евгения Дитриха и его армянского коллеги Акопа Аршакяна, передает РИА Новости.

Сейчас расследованием авиакатастроф на территории одиннадцати бывших советских республик занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Новое бюро постепенно будет забирать указанные полномочия. Планируется, что до конца года к его работе присоединится Казахстан.

В Совфеде обсудили развитие авиации в регионах
Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Армения Правительство Минтранс Международные организации Межгосударственный авиационный комитет
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аграрии потеряли более 7 миллиардов рублей из-за плохой погоды
"Газпром" выбрал маршрут поставок газа по "Турецкому потоку"
Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной начальника ГРУ Игоря Коробова
Тарифы на услуги связи в 2019 году могут вырасти более чем на 10%
Бывший советник Авакова рассказал о пьяном Порошенко на Майдане