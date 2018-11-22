23 ноября - два взаимоисключающих праздника: Всемирный день отказа от покупок и "черная пятница" - день шопоголика. Не дожидаясь пятницы, торговые сети объявили о начале распродаж.

Под видом распродажи торговля всегда стремится избавиться от устаревшего и неликвидного товара. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

За все заплачено

Как много мы покупаем ненужных вещей?

Много. Даже очень.

Как сказал какой-то остроумный человек, мы общество, которое покупает вещи, которые нам не нужны, за деньги, которых у нас нет, чтобы произвести впечатление на людей, которых мы не знаем.

Согласно исследованиям, большую часть своих денег мы тратим спонтанно, причем 40% - это траты, которые обыватель совершенно не контролирует. И сейчас самое опасное для них время: всюду скидки и празднично оформленные витрины.

Спонтанные покупки (купили то, что не планировали) чаще совершают женщины и холостяки.

Дамы 85% незапланированных покупок совершают под влиянием эмоций. То есть праздничный антураж - это для них. Кстати, тяга к эмоциональным покупкам неподвластна возрасту. В братской Белоруссии обсуждают случай: бабушке ухитрились навязать накладку на массажное кресло. Стоимость товара со скидкой - 1,5 тыс. долларов. В рассрочку. Отдавать будет с пенсии до седьмого пришествия. Что удивительно: массажного кресла у пенсионерки нет, а без него накладка бессмысленна.

Мы покупаем вещи, которые нам не нужны, за деньги, которых у нас нет

А мужчины-холостяки ведутся на скидки. Особенно, если написано - скидка 90%. Хотя его реальная цена осталась прежней.

Другой вариант: на товаре ставят какую-то несуразную цену, жирно ее зачеркивают и указывают сумму, по которой товар обычно и продается.

Примитивно, но работает.

Наконец, акция: "1+1=3". Вероятность того, что в качестве "бонуса" вы получите что-то нужное, равна нулю. Но народ ведется.

Что делать?

Есть три проверенных способа.

1 Вы не идете в магазин без составленного на семейном совете списка покупок. Если удержать вы себя не в силах, то берете с собой столько денег, сколько нужно на самые необходимые покупки.

2 У вас загорелись глаза, вы уже что-то положили в тележку. Не страшно. Отвлекитесь, позвоните друзьям, выпейте кофе. А затем хладнокровно спросите себя: а оно мне надо?

Иногда помогает.

3 Если шопинг для вас - это способ борьбы со стрессами, то берите все подряд. Но потом выйдете из торгового зала без покупок. Вы ведь получили удовольствие от самого процесса, не так ли? Да, это негуманно по отношению к сотрудникам магазина: им предстоит разбирать вашу тележку. Но издержки есть в любом деле. В магазине как-нибудь справятся.

Популярный прием: сначала поднять цену на товар, а затем предложить скидку. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Кэш да кэш кругом

Мода последнего времени: кэшбэк. На карту, где предусмотрена эта опция, банк возвращает от 2 до 10% от суммы покупки.

Зачем это банку? Обычно обывателю объясняют, что банк выступает партнером в определенных торговых сетях и заинтересован в увеличении объемов продаж. Уже порядка 17 млн россиян активно практикуют кэшбэк.

На самом деле банкам просто нужны клиенты. Особенно сейчас, когда некоторые стали снимать деньги и закрывать счета.

Что касается возврата наличных, то нетрудно догадаться, что эти суммы уже включены в стоимость товара.

Тем не менее в ряде случаев кэшбэк может быть выгоден. Но помните: обладатель карты с кэшбэком тратит денег на 20-30% больше, чем планировал.

Здравствуй, дедушка Мороз

Нынешнюю "черную пятницу" можно рассматривать в качестве тренировки. Грядет более тяжелое испытание: Новый год.

В новогодние праздники траты стабильные: на среднестатистическую российскую семью 17 000-18 000 рублей. Традиционно покупают: 1) елку живую или искусственную; 2) карнавальные костюмы; 3) снегокаты, коньки, ледянки; 4) елочные украшения и мишуру; 5) детские игрушки.

Это для всей семьи. А в плане подарков: мобильные телефоны, гаджеты, телевизоры, конструкторы, парфюмерию, компьютерные комплектующие. При этом только треть новогодних подарков будет куплено до 15 декабря, а в последнюю неделю года - 25%.

Вдумайтесь: а зачем мы откладываем покупки на время повышенного ажиотажа? Ведь в это время вы будете покупать, не жалея денег и критически не анализируя ценники. Между тем из всего списка "новогодних товаров" заранее нельзя приобрести только живую елку. Все остальное можно и нужно купить, спокойно распланировав бюджет и составив список необходимых вашей семье вещей. По-настоящему необходимых.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/Ольга Бухарова

Прямая речь

Петр Шелищ, председатель Союза потребителей РФ:

- Несколько лет назад мы договорились с организаторами "черной пятницы" о том, что они проинформируют покупателей, куда обращаться с претензиями. После этого поступило несколько жалоб, когда потребовалось наше вмешательство, чтобы товары были проданы по реально сниженной цене. Одно из наиболее распространенных нарушений - товары, купленные в период проведения акций, магазины отказываются принимать обратно. Исключения для возврата товаров, приобретенных на распродажах, не существует. Потребитель может вернуть купленную вещь в течение двух недель.

Кстати

Отвечая на вопрос: "Что вы мечтаете получить на Новый год?" - россияне обычно отвечают: деньги. На втором месте предпочтений - путешествие, на третьем - смартфоны. Но реально получают совсем не это. Из новогоднего бюджета среднестатистической семьи только 11% денег уходит на путешествия. На подарки - 44%. А самая большая часть (46%) трат - это застолье.