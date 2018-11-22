РГАИС, Ассоциация IPChain и ФИС создают базовую кафедру цифровой экономики

Уже после новогодних каникул кафедра откроет свои двери первым слушателям. Занятия будут проходить в самом центре Москвы, рядом с Патриаршими прудами.

16 ноября 2018 года в рамках конференции Skolkovo LegalTech состоялось подписание трехстороннего соглашения о создании базовой кафедры цифровой экономики в Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС). Подготовка востребованных в условиях цифровой экономики квалифицированных специалистов будет организована на базе Ассоциации IPChain (Национального координационного центра обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Федерации интеллектуальной собственности (ФИС).

Со стороны РГАИС договор о создании базовой кафедры подписал ректор Иван Близнец, со стороны IPChain - председатель правления Ассоциации Максим Прокш, третьей свою подпись под документом поставила вице-президент ФИС Екатерина Чуковская. Ассоциация IPChain предоставит необходимые для образовательного процесса оборудование и техническое оснащение, а также совместно с ФИС обеспечит содержательное наполнение программы повышения квалификации. Стороны собираются сотрудничать не только в образовательной сфере, но и осуществлять совместную научную деятельность.

Как отметил ректор РГАИС Иван Близнец, "система базовых кафедр появилась не так давно, и предназначена для углубленной подготовки специалистов в той или иной области. Мы в свое время тоже организовали несколько кафедр, связанных с международной охраной интеллектуальной собственности, с третейским разбирательством, с музыкальным бизнесом, и вот теперь появилась идея сквозной кафедры цифровой экономики, которая предполагает организацию обучения самого широкого круга представителей бизнес-сообщества, различных предприятий, организаций, учреждений, государственных органов, чья работа связана с цифровой экономикой. И, конечно, мы собираемся обучать и наших студентов, которые со временем будут специализироваться в области цифрового права и цифровой экономики. Сегодня, в условиях глобальной диджитализации, как никогда важно формирование у обучающихся компетенций, практических навыков, умений и способностей выполнять профессиональные функции на новом уровне. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что кафедра будет уделять внимание широкому кругу вопросов: связанным как с управлением интеллектуальной собственностью, так и ее охраной в цифровую эпоху".

Иван Близнец отметил символичность того, что подписание соглашения о создании инновационной кафедры состоялось именно в инновационном центе "Сколково": "Могу с уверенностью утверждать, что подобных кафедр сегодня нет ни в одном вузе нашей страны. Мы выступаем своего рода пионерами в этом направлении".

Ректор рассказал о том, что ученый совет РГАИС единогласно принял решение о создании кафедры и о том, что ее возглавит Максим Прокш. "Он не только председатель правления Ассоциации IPChain, но и кандидат наук, давно работает в этой теме и предложил ряд интересных идей. Я считаю, что мы делаем очень важный и нужный, очень своевременный шаг в деле образования", - заключил глава Академии.

Со своей стороны Максим Прокш поблагодарил ректора РГАИС за интересное предложение и оказанное доверие. Он подчеркнул: "Существует много разных форматов образовательных программ, но то, что мы собираемся сделать - это нечто совершенно новое. Мы хотим позвать людей, которые активно вовлечены в программу "Цифровая экономика", с тем, чтобы они рассказали обучающимся, какие тренды обсуждаются и процессы происходят в настоящее время, какие барьеры мы пытаемся преодолеть, и что за вопросы бизнес ставит перед государством в рамках реализации программы "Цифровая экономика". Конечно, эти темы мы планируем рассматривать в контексте интеллектуальной собственности, так как это одна из самых динамично развивающихся отраслей сегодня. Капитализация нематериальных активов растет, ценность их также постоянно повышается. И для высокотехнологичных обществ сегодня это одно из наиболее важных направлений. Мы планируем выстроить учебный курс кафедры так, чтобы практика сочеталась с нормотворчеством и визионерством".

Вице-президент ФИС Екатерина Чуковская подчеркнула уникальность создаваемой структуры: "Всегда приятно начинать что-то новое, особенно в сфере образования. Несмотря на кажущуюся значительную конкуренцию в этой сфере - а эта тема действительно актуальная и интересная - все предложения, которые мы изучили, были, на наш взгляд, слишком узкими. Мы собираемся сделать кафедру новой площадкой для обсуждения глобальных трендов и практических кейсов, вызванных приходом инновационных технологий в сферу интеллектуальной собственности, а также влияния оборота нематериальных активов на рост цифровой экономики в целом".

Поздравил и пожелал удачи новому перспективному проекту руководитель программ департамента стран с переходной и развитой экономикой Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Евгений Сесицкий. Он отметил: "И "Сколково", и РГАИС являются нашими давними добрыми партнерами, с которыми у нас установились плодотворные отношения. И я могу сказать, что данная инициатива, безусловно, представляет большой интерес. WIPO готова поучаствовать по мере необходимости и возможности в реализации проекта, который, несомненно, принесет значимые плоды".

В интервью нашему корреспонденту после подписания документа Екатерина Чуковская рассказала, что в планах организаторов новой базовой кафедры - начать свою деятельность сразу после новогодних каникул. Она также пояснила, почему ФИС и Ассоциация IPChain решили организовать кафедру именно на базе Российской академии интеллектуальной собственности: "Это вполне очевидный выбор: РГАИС - единственный в стране профильный вуз в сфере интеллектуальной собственности, а цифровая экономика так или иначе связана с интеллектуальными правами. Все, что обращается в Сети сегодня, может охраняться как та или иная разновидность объектов интеллектуальной собственности.

Что же касается названия базовой кафедры - мы рассматривали несколько вариантов концепций, но в итоге решили, что право в данном случае - это не столько цель, сколько средство оформления отношений. И хотя право интеллектуальной собственности стоит несколько особняком, нам хочется рассматривать процесс цифровизации шире, не сводя ее лишь к автоматическим сервисам по регистрации и продвижению объектов. Кроме того, исследования, которые проводят "Сколково" и Федерация интеллектуальной собственности, показывают, что все имеет не только правовой, но и экономический эффект. Именно поэтому были выбраны четыре направления, по которым мы планируем сделать учебные модули: "Творчество", "Цифра", "Экономика" и "Общество". Эти модули содержат 24 блока, отражающих ключевые принципы развития сферы интеллектуальной собственности и оборота объектов в цифровой среде с различных точек зрения. "Творчество" - с точки зрения автора и его взаимоотношений с обществом и цифровой средой, как в экономической, так и в культурно-просветительской плоскости. "Цифра" будет рассматривать процессы со стороны технологий - в первую очередь, что представляют собой объекты в цифровом мире, каковы способы взаимодействия субъектов при обороте прав и объектов и т.д. Модуль "Экономика" будет посвящен оценке и использованию интеллектуальных прав как основного актива цифровой экономики, а "Общество" - развитию общества и его готовности к потреблению интеллектуально емких и творческих продуктов.

Речь, повторюсь, прежде всего идет о дополнительном образовании, и мы надеемся, что к нам придут увлеченные этой темой люди, которые не только заинтересуются нашими наработками, но и, в свою очередь, обогатят курс своими идеями. У них будет возможность изучать практику работы всех организаций, аффилированных с Федерацией интеллектуальной собственности, например, авторских обществ, а также технологии и сервисы сети IPChain.

Я уже 24 года преподаю авторское право в творческих учебных заведениях и столкнулась с тем, что до сего момента не существовало одного вуза, куда я могла бы отправить специалистов, нуждающихся в дополнительном образовании, и сказать: вот здесь вам преподадут основы авторского права и основы прав, связанных с товарными знаками или коммерческими обозначениями. В этом мне также видится уникальная возможность новой базовой кафедры.

Кроме того, мы с ректором РГАИС обсуждали возможность привлечь в качестве аудитории и школьников - разработать для них небольшой курс по авторскому праву в цифровую эпоху. Ведь каждый из них что-то снимает, выкладывает в сеть, что-то смотрит, скачивает и так далее. Мы считаем очень важным обучать с юных лет тому, как становиться эффективными собственниками результатов интеллектуальной деятельности".