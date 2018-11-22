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22.11.2018 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество доказало безопасность туалетной бумаги

Текст: Марина Гусенко
Туалетную бумагу 30 наиболее популярных в России брендов исследовало Роскачество. Тестированию подверглась одно-, двух-, трех- и четырехслойная бумага, произведенная как в нашей стране, так и за границей.
Фото: Depositphoto Фото: Depositphoto
Фото: Depositphoto

Цена закупленных для исследования экземпляров колебалась от 5,4 рубля до 107 рублей за рулон. Протестирован товар был по 64 показателям безопасности и качества. Сразу скажем, товар пяти марок может претендовать на получение государственного Знака качества.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Исследования подтвердили: вся туалетная бумага, продаваемая в России, безопасна. В ней нет свинца, мышьяка, цинка, хрома, формальдегида или хлора. Механических повреждений, дыр, складок, пятен, посторонних включений типа песка эксперты тоже не нашли.

Также выяснилось, что цветная и ароматизированная бумага, вопреки потребительским мифам, не раздражает кожу или слизистую часть тела. "Улучшители" цвета и запаха не токсичны и соответствуют требованиям ГОСТа. Впрочем, бумага двух торговых марок подвела: жидкость, в которой проводилось исследование, окрасилась.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Кроме того, специалисты Роскачества пришли к выводу, что однослойная бумага впитывает не хуже многослойной. Что касается мягкости туалетной бумаги, то ей ставили оценки от одного до пяти баллов. И в итоге высшую оценку получил товар только одного бренда. По четыре балла получила бумага 13 торговых марок. По "тройке" поставили продукции 12 марок, по "двойке" - четырех. Туалетную бумага четырех производителей признали жесткой.

И еще выяснилось, что высокая цена туалетной бумаги не гарантирует ее качество. Например, продукция самой дорогой марки (107 рублей за рулон) провалила тест на окрашивание. А товар почти в пять раз дешевле заслужил Знак качества.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество
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