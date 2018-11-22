Производство красной икры в России в 2018 году выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом, а цена на нее уже снизилась на 40 процентов, заявил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. "Произведено около 20 тысяч тонн, а по итогам года цифра может быть больше. При этом оценочный рынок потребления красной икры в России - около 12-14 тысяч тонн в год", - уточнил он.

Икры в этом году много благодаря рекордной лососевой путине. По данным минсельхоза, рыбаки поймали более 677 тысяч тонн, что почти в два раза превышает улов прошлого года.

Цены снизились как в оптовом, так и в розничном звене. "Даже месяц назад в рознице они были на 30 процентов меньше по сравнению с прошлым годом. Сейчас возможно дальнейшее снижение", - рассказал "РГ" исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. Причем это должны ощутить потребители по всей стране. "Регионы, в которых цены на некоторые виды продовольствия выше, чем в европейской части страны за счет более сложной логистики, в этом году живут в таких же условиях, как и в прошлом.

"Поэтому на них также должно влиять снижение оптовых цен", - уточнил Сергей Гудков.

Если в 2017-м в это время килограмм красной икры в магазинах стоил около 5 тысяч рублей, то в этом 2,5-3 тысячи в зависимости от производителя, уточнили эксперты "РГ". Но в прошлом году, кстати, был пик роста цен. Поэтому нынешнее снижение, помимо рекордного улова, еще и ощутимо по сравнению с ростом стоимости красной икры, который наблюдался в последние годы.

"Мы не можем прогнозировать уровень потребительских цен, но на основании рекордного улова горбуши и резко возросшего производства красной икры можем сказать, что есть все предпосылки для того, чтобы продукт был в продаже в достаточном количестве, и цены на него должны быть оптимальные", - рассказали "РГ" в Росрыболовстве.

Беспокоиться о том, что русская красная икра уплывет за рубеж, тоже не стоит, говорят в "Рыбном союзе". "Торговые сети совместно с поставщиками и производителями всегда определяют, какой объем продукта может быть продан на внутреннем рынке. Исходя из этого заключаются контракты. На сегодняшний день уже проведены основные закупочные сессии. А все, что можно было вывезти, уже вывезли", - сказал эксперт.

Кстати, на экспорт в этом году пошли крупные партии качественной горбуши и кижуча - как раз из рекордного улова. В стране осталась не то чтобы некачественная рыба, но та, что пригодна больше для изготовления консервов или быстрого потребления. Для хорошей засолки она подходит в меньшей степени, говорят эксперты.

В целом, по данным Росрыболовства, объем вылова рыбы в России в 2018 году может превысить пять миллионов тонн. "Это тоже будет постсоветский рекорд для России", - уточнил Василий Соколов.

Как выбрать хорошую красную икру

Выбирая красную икру, меньше всего стоит ориентироваться на очевидные, казалось бы, показатели формы, цвета, запаха и даже вкуса, говорят в "Рыбном союзе". Красота - здесь не главный фактор, определяющий качество продукта. "Лучше зайти на официальный сайт Роскачества и посмотреть рейтинги, которые составляют по торговым маркам. Красная икра - не исключение. Исследования проводились по всем правилам, которые уважают в отрасли", - сказал Сергей Гудков.

Эксперт также добавил, что выбирать икру лучше в стеклянной банке, нежели в жестяной, но это правило касается не только икры.