Новости

Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился 19 объектами за 2018 год 18:15
Художники провели флешмоб за аэропорт Симферополь-Айвазовский 18:13
Вратарь "Спартака" Селихов возобновил тренировки в общей группе 18:08
На Москву надвигаются морозы 18:04
Южная Корея намерена открыть круизную линию в Россию и КНДР 18:04
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии 18:02
Во Вселенной обнаружен "секретный ингредиент" жизни 18:00
Началось заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины 17:59
В Башкирии в гараже нашли две тонны краснокнижной рыбы 17:56
Чем порадует белорусов московский ансамбль танца "Русские сезоны" 17:53
Скончался олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Андиев 17:50
Разработчик раскрыл преимущества вооружения Су-57 17:36
МИД РФ не исключил кардинального пересмотра отношений с Советом Европы 17:32
В Сибири спустя неделю нашли унесенного ветром пса 17:30
Туземцы Андаманского архипелага убили американского миссионера 17:29
Опубликован текст древнейшей жалобы на Земле 17:26
В Nissan уволили Карлоса Гона и Грега Келли из руководства компании 17:20
При помощи 5000 гвоздей ВАЗ-2110 превратили в "дикобраза" 17:20
ФРГ и Франция распределяют крупные заказы на совместные танки и самолеты 17:15
На кинорынке в Индии представят более двадцати российских фильмов 17:13
Данные пользователей Amazon попали в открытый доступ 17:12
В Шотландии неизвестный напал с ножом на психиатрическую больницу 17:08
В Петербурге выдали разрешение на установку памятника Цою 17:01
В Махачкале полицейских заподозрили в фальсификации доказательств 16:50
В СК завершили расследование убийства сотрудницы Мариинского театра 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 17:56
Рубрика: Экономика

Не жизнь - икра

На Новый год обещают рыбный деликатес по хорошей цене
Текст: Алена Узбекова
Производство красной икры в России в 2018 году выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом, а цена на нее уже снизилась на 40 процентов, заявил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. "Произведено около 20 тысяч тонн, а по итогам года цифра может быть больше. При этом оценочный рынок потребления красной икры в России - около 12-14 тысяч тонн в год", - уточнил он.
Красивый внешний вид не главный фактор при выборе красной икры. Фото: Сергей Михеев/ РГ Красивый внешний вид не главный фактор при выборе красной икры. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Красивый внешний вид не главный фактор при выборе красной икры. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Икры в этом году много благодаря рекордной лососевой путине. По данным минсельхоза, рыбаки поймали более 677 тысяч тонн, что почти в два раза превышает улов прошлого года.

Фото: Александр Ярошенко/РГ
Директор рыбоводного завода: На Итурупе мне удается делать мир лучше

Цены снизились как в оптовом, так и в розничном звене. "Даже месяц назад в рознице они были на 30 процентов меньше по сравнению с прошлым годом. Сейчас возможно дальнейшее снижение", - рассказал "РГ" исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. Причем это должны ощутить потребители по всей стране. "Регионы, в которых цены на некоторые виды продовольствия выше, чем в европейской части страны за счет более сложной логистики, в этом году живут в таких же условиях, как и в прошлом.

"Поэтому на них также должно влиять снижение оптовых цен", - уточнил Сергей Гудков.

Если в 2017-м в это время килограмм красной икры в магазинах стоил около 5 тысяч рублей, то в этом 2,5-3 тысячи в зависимости от производителя, уточнили эксперты "РГ". Но в прошлом году, кстати, был пик роста цен. Поэтому нынешнее снижение, помимо рекордного улова, еще и ощутимо по сравнению с ростом стоимости красной икры, который наблюдался в последние годы.

"Мы не можем прогнозировать уровень потребительских цен, но на основании рекордного улова горбуши и резко возросшего производства красной икры можем сказать, что есть все предпосылки для того, чтобы продукт был в продаже в достаточном количестве, и цены на него должны быть оптимальные", - рассказали "РГ" в Росрыболовстве.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
В Росрыболовстве предложили меры по защите рынка черной икры

Беспокоиться о том, что русская красная икра уплывет за рубеж, тоже не стоит, говорят в "Рыбном союзе". "Торговые сети совместно с поставщиками и производителями всегда определяют, какой объем продукта может быть продан на внутреннем рынке. Исходя из этого заключаются контракты. На сегодняшний день уже проведены основные закупочные сессии. А все, что можно было вывезти, уже вывезли", - сказал эксперт.

Кстати, на экспорт в этом году пошли крупные партии качественной горбуши и кижуча - как раз из рекордного улова. В стране осталась не то чтобы некачественная рыба, но та, что пригодна больше для изготовления консервов или быстрого потребления. Для хорошей засолки она подходит в меньшей степени, говорят эксперты.

В целом, по данным Росрыболовства, объем вылова рыбы в России в 2018 году может превысить пять миллионов тонн. "Это тоже будет постсоветский рекорд для России", - уточнил Василий Соколов.

Как выбрать хорошую красную икру

Выбирая красную икру, меньше всего стоит ориентироваться на очевидные, казалось бы, показатели формы, цвета, запаха и даже вкуса, говорят в "Рыбном союзе". Красота - здесь не главный фактор, определяющий качество продукта. "Лучше зайти на официальный сайт Роскачества и посмотреть рейтинги, которые составляют по торговым маркам. Красная икра - не исключение. Исследования проводились по всем правилам, которые уважают в отрасли", - сказал Сергей Гудков.

Эксперт также добавил, что выбирать икру лучше в стеклянной банке, нежели в жестяной, но это правило касается не только икры.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Росрыболовство Цены на продукты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд заочно арестовал девятерых сирийцев за убийство российского пилота
Госдума "заморозила" накопительную часть пенсии до 2021 года
Путин выразил соболезнования семье начальника ГРУ
В России прокомментировали заявления СМИ о "борщевичном бедствии"
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю