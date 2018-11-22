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22.11.2018 18:22
Рубрика: Общество

Россия внесла в ОБСЕ проект решения о свободе доступа СМИ к информации

Россия внесла в ОБСЕ проект решения о свободе доступа СМИ, общества и журналистов к информации, заявили в российском дипломатическом ведомстве. Документ будет представлен в Милане на заседании СМИД ОБСЕ, которое пройдет 6-7 декабря.

Как заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, под предлогом борьбы с пропагандой и ложными новостями набирают обороты кампании по сегрегации прессы, которую делят на "правильную" и "неправильную".

Фото: depositphotos.com
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"Так, например, усилиями "Репортеров без границ" совместно с французскими властями инициирована разработка неких "индикаторов доверия к журналистике", в рамках которой формируются "белые списки" СМИ", - заявил дипломат, которого цитирует агентство РИА Новости.

Ранее во Франции неоднократно нарушались права представителей российских СМИ. Речь идет о корреспондентах Russia Today и Sputnik, которым отказывали в аккредитации на мероприятия с участием представителей французских властей. "Они не журналисты, они занимаются пропагандой", - заявил пресс-секретарь правительства Франции Бенжамен Гриво.

По словам Лукашевича, обозначенные тенденции носят крайне опасный характер. Российский постпред указал на необходимость подтверждения и усиления существующих обязательств в данной сфере.

"Поэтому Россия к СМИД ОБСЕ в Милане внесла проект решения о свободном доступе СМИ и общества к информации. Это, по сути, оборотная сторона свободы слова", - резюмировал Лукашевич.

Общество СМИ и соцсети
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