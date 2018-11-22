Российский яхтсмен-одиночка продолжит кругосветку в "Чичестер классе"

У Игоря Зарецкого серьезная проблема: корпус его яхты "Эсмеральда" катастрофически быстро зарастает "морскими уточками" - это моллюски толщиной в человеческую руку. Они словно заросли густого кустарника, покрыли дно лодки - от носа до кормы и сильно тормозят ее движение.

Вот почему Зарецкий в последние недели так заметно отстал от других участников гонки "Золотой глобус".

Когда он обнаружил эту беду, то принял решение сойти с курса, чтобы, приблизившись к острову Святого Павла, встать там на якорь. Но в последний момент передумал: крюк длиной в 500 миль еще больше ухудшил бы его позицию в гонке.

Потом он пытался использовать подручные средства. Натягивал канат вдоль киля в надежде на то, что под действием волн он срежет "червей" с лодки. Увы, это не помогло. И теперь у Зарецкого остаются только два варианта: дождавшись штиля, облачиться в гидрокостюм и самому попытаться ликвидировать эти "кусты" или дотянуть до Австралии, где обратиться за помощью к береговым службам. Правда, последнее грозит ему неминуемым наказанием в виде исключения из основного зачета и перевода в "Чичестер класс".

Во время последних радио-сеансов наш шкипер жаловался, что обрастание лодки настолько сильное, что если рубить "кусты" придется ему самому, то на это уйдет несколько дней. Под водой надо очистить 30 квадратных метров корпуса.

- Там без топора не обойтись, - мрачно пошутил он по этому поводу.

Топора у него на яхте нет, однако, специальный инструмент для подводной операции Игорь приготовил. Да и акваланг у него имеется плюс три баллона с кислородом на час погружения.

Та же беда постигла и других участников Golden Globe Race (всего их осталось восемь из восемнадцати стартовавших 1 июля). Похоже, корпус сильно пострадал у эстонца Уку Рандмаа, британки Сюзи Гудалл и финна Тапио Лехтинена. Уку на свою беду не запасся гидрокостюмом, так что нырять ему пришлось в штормовом костюме, имеющем положительную плавучесть. Три дня эстонец сражался с "червями" и за это время очистил почти 80 процентов площади корпуса, но до конца довести эту работу не сумел - помешали акулы.

Самая юная участница кругосветки и единственная женщина во флоте GGR 29-летняя Сюзи Гудалл избавилась от моллюсков во время захода в бухту австралийского Хобарта - это предусмотрено регламентом гонки для того, чтобы яхтсмены могли, не приставая к берегу, передать на судейский катер файлы с видео. В Хобарте Сюзи за несколько часов сумела срезать балласт и отправилась дальше, к Новой Зеландии. А вот другим участникам, которые после нее зайдут в бухту, здесь этого сделать, кажется, не разрешат. Австралийцы спохватились: подобные работы запрещены в 200-мильной зоне.

Участникам кругосветной гонки яхтсменов­одиночек немало хлопот доставили "морские уточки"

После бурных события сентября и октября, когда жесточайшие ураганы в Южном океане изрядно потрепали флот GGR и выбили из строя сразу несколько лодок, сейчас на дистанции кругосветной гонки, можно сказать, царит почти затишье.

Последний тревожный инцидент произошел 5 ноября, тогда стихия сыграла злую шутку с самым титулованным участником "Золотого глобуса". Напомню, 73-летний француз Жан-Люк Ван Ден Хед уверенно лидировал на протяжении почти всей гонки, а в последние недели опережал ближайших конкурентов почти на четыре тысячи миль. Его преимущество было таким большим, что штаб кругосветки даже рискнул предположить: француз финиширует у своих родных берегов уже в январе будущего года, затратив на весь маршрут 192 дня.

Жан-Люк все время шел с феноменальной скоростью, не очень заботясь о том, чтобы обойти стороной тайфуны и штормы. Эксперты отмечали, что в основе его успеха лежит огромный опыт: ветеран пять раз участвовал в одиночных кругосветках, на его счету множество побед в самых трудных океанских регатах. Организатор GGR Дон Макинтайр, составляя свой рейтинг участников кругосветки, поставил Жан-Люка на безоговорочное первое место, дав ему самые высокие оценки.

Но океан не пощадил и его. Мощный ураган (скорость ветра достигала 65 узлов) опрокинул лодку француза, она едва не сделала оверкиль. При этом было серьезно повреждено крепление мачты. Вначале гонщик сообщил, что, скорее всего, возьмет курс на чилийский порт Вальпараисо, где сможет заняться ремонтом, а это означало, что он выбывает из основного зачета и если после ремонта вновь выйдет в море, то лишь как участник своего рода утешительного заезда, в "Чичестер классе".

Однако, затем, связавшись по радио со своей береговой командой и получив подробные инструкции по ремонту, Жан-Люк принял решение продолжить гонку, а неисправность устранить собственными силами. За два несанкционированных звонка жене по спутниковому телефону штаб GGR вначале подумывал о том, чтобы снять француза с дистанции, но в итоге ограничился восемнадцатью часами штрафного времени. Во внимание было принято то, что эти звонки не дали лидеру никаких преимуществ. Напомню: пользоваться телефоном гонщики могут лишь в случае форс-мажора, чтобы запросить помощь у штаба гонки.

Теперь Жан-Люк Ван Ден Хед хотя и продолжает идти первым, но уже не так резво. Слишком большая нагрузка на паруса и мачту может стоить ему слишком дорого.

Так что у следующего участника "летучего голландца" Марка Слэтса появился шанс настичь лидера и в последние дни дистанция между ними неуклонно сокращалась.

Выдержит ли "раненая" яхта француза ураганы, всегда бушующие у мыса Горн? Ждать ответа на этот вопрос осталось недолго, Жан-Люка отделяют от самого опасного участка маршрута всего несколько дней пути.

…И вот последнее сообщение из Индийского океана: Игорь Зарецкий принял решение идти курсом на ближайший к нему порт в Австралии для очистки корпуса лодки. После чего он надеется продолжить кругосветку, но уже в "Чичестер классе".