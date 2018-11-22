Рост тарифов на связь в 2019 году может не ограничиться десятью процентами

Рост тарифов на услуги связи в 2019 году может не ограничиться десятью процентами. В этом уверены представители отрасли.

Такие выводы сделали эксперты аналитического агентства "Телеком Дейли", проведя опрос среди операторов связи в 15 крупных российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград).

Согласно данным опроса, 81 процент операторов не сомневаются, что в следующем году вырастут тарифы на услуги связи. Более половины (52 процента) респондентов считают, что рост тарифов на связь будет в пределах 10 процентов.

Почти треть опрошенных (29 процентов) считают, что тарифы подорожают более, чем на 10 процентов. И только 19 процентов более оптимистично настроены и говорят, что стоимость услуг связи останется на прежнем уровне.

При этом операторы не исключают падения платежеспособного спроса абонентов. Это может быть вызвано, в том числе и резким повышением тарифов. Кроме того, на два процента вырастет НДС (с 18 процентов до 20 процентов).

Хотя подавляющее большинство опрошенных (84 процента) характеризуют финансовое состояние своих предприятий как устойчивое, более четверти опрошенных (27 процентов) сказали, что их компаниям средств хватает только на поддержание бизнеса, а на развитие - нет.