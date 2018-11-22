Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево

Ространснадзор проводит проверку по факту столкновения пассажира и самолета на взлетно-посадочной полосе в аэропорту "Шереметьево", уточнили "РГ" в ведомстве. Инцидент произошел во вторник, 20 ноября.

Тело гражданина Армении было обнаружено после взлета самолета Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот", который летел рейсом Москва-Афины. Почему депортированный из Испании гражданин Армении оказался на ВПП, куда даже не все работники служб аэропорта могут попасть, еще предстоит выяснить.

Пока идет проверка, можно сказать, вероятность вины авиакомпании в том, что человек попал под колеса шасси, мала.

"По крайней мере, если выстраивать цепочку всех участников, то самая меньшая вероятность - это то, что виноват в этом перевозчик", - передает слова главы Ространснадзора Виктора Басаргина РИА Новости.