В крупных городах в период прививочных кампаний можно бесплатно привиться в мобильных прививочных пункта. Фото: Сергей Михеев/РГ

Делать прививку или нет?

Каждую осень, когда идет прививочная кампания, споры об этом разгораются с новой силой.

Позиция медиков однозначна - делать, это единственное надежное средство предотвращения тяжелых последствий атаки пневмококковой инфекции и вирусов гриппа на организм, объяснили "РГ - Неделе" в Росздравнадзоре.

Особенно опасен грипп и пневмококковая инфекция для лиц пожилого возраста, у которых с возрастом иммунитет ослабевает, а наличие хронических заболеваний увеличивает риск возникновения серьезных осложнений и обострений имеющихся заболеваний.

Для детей раннего возраста любой инфекционный агент - новый, поэтому они болеют особенно тяжело, для полного излечения может потребоваться длительное время.

Эта публикация открывает новую постоянную рубрику, в которой специалисты ведомства будут рассказывать о правах на медицинскую помощь, качестве лекарств, отвечать на самые интересные и злободневные вопросы читателей.

Война против гриппа

Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, в связи с чем проведение прививок рекомендовано ежегодно в предсезонный период активизации распространения вирусов гриппа, обычно осенью. Введение вакцины позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений после перенесенной гриппозной инфекции.

Поскольку вирусы гриппа постоянно видоизменяются, необходимо прививаться ежегодно, чтобы успешно противостоять мутировавшим вирусам.

Весь спектр гриппозных вакцин прошел регистрацию в России и разрешен к применению. Вакцины от гриппа не содержат живых вирусных частиц, а поэтому не могут вызвать заболевание.

В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация против гриппа бесплатно проводится детям с 6 месяцев, учащимся школ, колледжей и вузов. Также взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (например, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, ЖКХ), беременным, людям старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, наконец, призывникам.

Дети с 6 месяцев до трех лет прививаются двукратно с интервалом 4 недели, остальные - однократно.

Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Поэтому прививаться нужно осенью, накануне активизации распространения вирусов. Фото: РИА Новости

Что такое пневмококк?

Пневмококковая инфекция как заболевание может проявляться в виде пневмонии, бронхита, отита, синусита, заражения крови, эндокардита и прочих заболеваний.

Если провести вакцинацию, то специфический иммунитет формируется через 10-15 дней и сохраняется в течение 5 лет.

С 2014 года прививка от пневмококка относится к числу бесплатных вакцин для детей.

Первая вакцинация детей проводится в 2 месяца, вторая в 4,5 месяца, ревакцинация - в 15 месяцев. Повторная ревакцинация рекомендуется тем, кто имеет ослабленный иммунитет или входит в группу риска.

Профилактические прививки в рамках Национального календаря профилактических прививок против пневмококковой инфекции по эпидемическим показаниям проводятся бесплатно детям от 2 до 5 лет.

Но есть и противопоказания

Противопоказанием для введения любых вакцин являются острые инфекционные и неинфекционные заболевания и обострение хронических болезней, а также сильные реакции на предыдущую дозу препаратов и гиперчувствительность к их компонентам, лихорадочные состояния любого происхождения.

Если есть опасения по поводу проведения вакцинации, лучше подойти к этому вопросу рационально: получить консультацию врача иммунолога-аллерголога, обсудить со специалистом необходимость вакцинации с учетом состояния здоровья, собрать информацию о вакцинах, узнать о возможных противопоказаниях и осложнениях.

Где делают прививки

Прививки можно сделать в поликлинике по месту жительства, в городских центрах вакцинопрофилактики, по месту работы или учебы. В крупных городах в период прививочных кампаний работают и мобильные прививочные пункты, развернутые в местах массового нахождения людей. Они оснащены специальными холодильниками, которые обеспечивают надежное хранение вакцин. Процедуру вакцинации "на выезде" проводят сотрудники медицинских учреждений.

Вакцины от гриппа не содержат живых вирусных частиц, а потому не могут вызвать заболевание. Фото: РИА Новости

От первого лица

Михаил Мурашко, руководитель Росздравнадзора:

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