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22.11.2018 18:19
Рубрика: Экономика

С улиц уберут электронные табло курсов валют

Текст: Татьяна Замахина

Информация о курсах иностранных валют может размещаться только внутри помещений уполномоченных банков, а не на улице. Госдума может принять поправку об этом 4 декабря. Поправку о таких электронных табло рекомендовал к принятию комитет Госдумы по финансовому рынку. Изменения предлагается внести при рассмотрении во втором чтении законопроекта о совершении резидентами валютных операций.

Фото: depositphotos.com
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Сейчас на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые не принадлежат уполномоченным банкам, а принадлежат неустановленным физлицам, объяснил депутатам представитель Центробанка Илья Ясинский, которого цитирует ТАСС. При этом зачастую такие обменники меняют валюту по курсам, существенно отличающимся от тех, которых придерживаются уполномоченные банки. Кроме того, в этих пунктах обмена граждан зачастую обманывают.

- Их привлекают льготными курсами валютно-обменной операции, а получается так, что граждане денег не получают, - рассказал Ясинский.

Обменники при этом активно используют внешнюю рекламу, привлекая людей с улицы "громадными табло с яркими цифрами, которые видно отовсюду".

Так что ЦБ предлагает "усложнить им жизнь", запретив такую рекламу. Курсы валют будут размещаться только внутри помещений банков, которые получили право на обмен валюты. 

Экономика Финансы Валютный рынок Законодательная власть Госдума Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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