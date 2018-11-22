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22.11.2018 20:40
Рубрика: В мире

Сайдик отметил важность взаимодействия "нормандского" и "минского форматов"

Текст: Юрий Сизов

На важность "взаимодействия "нормандского" и "минского форматов" при переговорах по Украине" обратил внимание специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик после заседания ТКГ 22 ноября в белорусской столице, сообщает БЕЛТА.

На следующей неделе, сообщил он, вопросы выполнения Минских соглашений будут обсуждаться в немецкой и австрийской столицах. 26 ноября в Берлине состоится встреча "нормандского формата" в рамках контрольного механизма, предусмотренного в декларации лидеров "нормандской четверки" от 13 февраля 2015 года. Сайдик приветствует это совещание, "поскольку оно свидетельствует о взаимодействии "нормандского" и "минского форматов". Он добавил, что 29 ноября состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, посвященное Украине, в котором он с послом Эртугрулом Апаканом будет принимать участие.

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Касаясь итогов дискуссии контактной группы, которая завершились сегодня в Минске, дипломат сообщил, что рабочая группа по безопасности обсуждала вопросы дополнительных мер для обеспечения режима прекращения огня, гуманитарного разминирования, разведения сил и средств. "Тематика гуманитарного разминирования очень важна. Хотя уже и наступил зимний период, тем не менее мы должны этим вопросом заниматься", - подчеркнул Сайдик.

Участники экономической рабочей группы обсуждали темы обеспечения водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", выплаты пенсий, а гуманитарная рабочая группа продолжила рассмотрение вопросов, связанных с обменом удерживаемых и улучшением условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска.

"Члены политической рабочей группы в очередной раз обменялись мнениями по модальностям имплементации формулы Штайнмайера и по так называемым выборам", - сообщил Мартин Сайдик. Отвечая на вопрос о прогрессе в переговорах об обмене удерживаемыми, он заметил, что пока о нем рано говорить, хотя и высказал осторожную надежду "увидеть свет в конце тоннеля".

Следующее заседание ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится 4 декабря.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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