Сергей Лавров прилетел с визитом в Рим

Министр иностранных дел Сергей Лавров начинает средиземноморское турне. Первая остановка - в столице Италии, куда глава МИД РФ по традиции прилетает каждый год для участия в международной конференции "Средиземноморье: римский диалог". Ожидается, что гость из Москвы не только обсудит с коллегами самые острые проблемы региона - а это и вооруженные конфликты, и угроза международного терроризма, и ситуация с беженцами, но также успеет "на полях" форума провести несколько двусторонних встреч.

Как рассказали накануне на Смоленской площади, в Риме отдельно запланированы переговоры Сергея Лаврова с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези и с председателем Совета министров Джузеппе Конте, который совсем недавно, в октябре, встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным. "Мы ценим, что в текущих непростых условиях в Европе итальянские партнеры не прекращают взаимодействие с Россией", - отметил глава МИД РФ в интервью итальянскому агентству АДЖИ, приуроченному к визиту. По словам Лаврова, около 500 итальянских компаний и банковских организаций продолжают работать в России, несмотря на "спираль санкций". Наша страна остается основным поставщиком природного газа в Италию, обеспечивая около 35 процентов потребностей республики в "голубом топливе". Сейчас итальянская компания Saipem задействована в проекте "Северный поток-2". Очевидно, перспектива энергетического сотрудничества станет одной из главных тем переговоров в Риме.

А 24 ноября главу МИД РФ ждут в Лиссабоне. Хотя Сергей Лавров не был в Португалии уже несколько лет, политический диалог между странами активно развивается. За последние два года португальский министр иностранных дел Аугушту Сантос Силва дважды посещал Россию, а этим летом президент республики Марселу Ребелу ди Соза специально прилетал в Москву на чемпионат мира по футболу - поболеть за своих. Лиссабон был одной из тех европейских столиц, которая не стала высылать российских дипломатов в связи с "делом Скрипалей".