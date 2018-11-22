Шахматистка Лагно сдалась белым цветом китаянке в финале ЧМ

Российская шахматистка Екатерина Лагно упустила свой первый шанс стать чемпионкой мира в Ханты-Мансийске. Лидируя 2,5:1,5, в четвертой партии финала Лагно белыми фигурами даже ничью не удержала. Екатерина признала поражение на 32-м ходу.

После всех партий финала с классическим контролем времени сильнейшая из двух соперниц не выявлена. На сегодня назначен тай-брейк. Сначала пройдут два поединка в быстрые шахматы ("рапид"). Каждой участнице отводится 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. Если снова ничья, то будут сыграны еще две партии в блиц - контроль времени по 10 минут плюс 10 секунд за ход. Если и после этого счет останется равным, то назначат два поединка по 5 минут на ходу оппонентам плюс 3 секунды за ход. Последняя возможность уже точно определить победителя - так называемый "армагеддон". Фигуры выберут жребием, и та, кто играет белыми, обязана победить. Черным хватит и ничьей.