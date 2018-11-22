Симпозиум к 100-летию Солженицына прошел в Париже

В Институте Франции и в Сорбонне завершился международный симпозиум, организованный по случаю 100-летия со дня рождения Александра Солженицына. Конференция объединила французских и зарубежных специалистов по творчеству писателя.

Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Франции, участие в нем приняли вдова писателя Наталия Солженицына и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. "Александр Солженицын символизирует как моральное сопротивление угнетению, так и борьбу за свободу и истину. Благодаря своему мужеству и таланту писатель открывал завесу лжи и боролся с идеологией и мифами советской системы", - заявил Ле Дриан.

"Во Франции жива память о Солженицыне. В свое время эта страна встретила его произведения с большим воодушевлением. Писатель Филипп Соллерс даже назвал его "новым Данте", - приводит слова профессора, одного из ведущих специалистов по творчеству Александра Солженицына Жоржа Нива издание Libération.