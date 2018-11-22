Новости

На Кубани осудят мужчину за участие в отрядах "ИГИЛ" в Сирии 13:30
СМИ: Луис Адриано зимой покинет "Спартак" 13:23
В центре Москвы закрыли 250 платных парковок 13:23
Ученые из Петербурга создали частицы-трансформеры для борьбы с раком 13:16
На Кубани директор фирмы обманул дольщиков на 1,2 миллиарда рублей 13:16
В Оренбурге вор-рецидивист заснул на месте преступления 13:15
Симпозиум к 100-летию Солженицына прошел в Париже 13:13
Школьник из Тюмени стал чемпионом Ирландии по кельтским танцам 13:10
Российские звезды поддержали барнаульского школьника 13:08
Вадим Самойлов: "Агата Кристи" распалась из-за любви к мужчине 13:03
В ЕР предложили разработать идеологию для различных социальных групп 12:58
Бывший вице-губернатор Вологодчины осужден на восемь лет за взятки 12:58
Минфин предложил сделать рубль расчетной валютой в ЕАЭС 12:55
В Забайкалье пассажир поезда ранил ножом полицейского 12:54
Москвичку задержали за вовлечение несовершеннолетней в проституцию 12:51
Депутат Госдумы оценил заявления немецких СМИ о "борщевичном бедствии" 12:51
В Петербурге на остановке нашли труп пенсионерки 12:49
Косачев: Ракеты США в Европе станут главной целью для РФ при конфликте 12:44
В Госдуме оценили заявление США о России и соблюдении ДРСМД 12:42
Лукашенко поздравил Николая Добронравова с 90-летием 12:40
Рухнувший под Воронежем мост построили с нарушениями 12:38
Медведев назначил нового замглавы Минтранса РФ 12:37
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю 12:35
Госдума обязала обеспечивать голосование избирателей под домашним арестом 12:33
Роберт Кубица заменит Сергея Сироткина за рулем болида "Уильямса" 12:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 13:13
Рубрика: Культура

Симпозиум к 100-летию Солженицына прошел в Париже

Текст: Иван Прохоров

В Институте Франции и в Сорбонне завершился международный симпозиум, организованный по случаю 100-летия со дня рождения Александра Солженицына. Конференция объединила французских и зарубежных специалистов по творчеству писателя.

Банк России выпустил памятную монету в честь Александра Солженицына

Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Франции, участие в нем приняли вдова писателя Наталия Солженицына и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.  "Александр Солженицын символизирует как моральное сопротивление угнетению, так и борьбу за свободу и истину. Благодаря своему мужеству и таланту писатель открывал завесу лжи и боролся с идеологией и мифами советской системы", - заявил Ле Дриан.

"Во Франции жива память о Солженицыне. В свое время эта страна встретила его произведения с большим воодушевлением. Писатель Филипп Соллерс даже назвал его "новым Данте", - приводит слова профессора, одного из ведущих специалистов по творчеству Александра Солженицына Жоржа Нива издание Libération.

Культура Литература Александр Солженицын
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Ракеты США в Европе станут главной целью для РФ при конфликте
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю
Захарова назвала Бутину "жертвой русофобии"
Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево
Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной начальника ГРУ Игоря Коробова