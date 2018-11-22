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22.11.2018 19:13
Рубрика: Власть

Камерное чтение

Следователей обяжут приводить причины для продления ареста по законченному делу
Текст: Владислав Куликов
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, регламентирующий продление ареста после окончания расследования.
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Речь о ситуациях, когда следствие поставило точку, но дело в суд еще не передано, так как обвиняемый знакомится с уголовным делом. Законопроект вводит четкие правила, например, следователю придется объяснять причины, по которым необходимо продление ареста. Необходимость читать дело само по себе не повод, ведь изучить материалы обвиняемый может и дома, например, под домашним арестом.

Кроме того, суд каждый раз будет устанавливать конкретный срок продления ареста.

Как сообщил председатель комитета Павел Крашенинников, проект направлен на пресечение злоупотреблений возможностью многократного продления срока содержания обвиняемого под стражей в период ознакомления с уголовным делом.

Фото: Виктор Васенин
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Инициативу внесло в Госдуму правительство страны. По расчетам разработчиков проекта, срок чтения уголовных дел у арестованных может составлять до 7-10 месяцев. Иногда и больше. Ведь бывает, что следствие собрало несколько десятков томов, и все надо досконально изучить вместе с адвокатом.

По оценкам Федеральной службы исполнения наказаний России, в общем количестве содержащихся в следственных изоляторах обвиняемых до 25-30 процентов составляют лица, которым сроки продлевались именно в связи с ознакомлением с материалами уголовного дела.

Проект предусматривает, что теперь в решениях о продлении ареста для чтения уголовного дела будет указываться конкретный срок - до трех месяцев. Если не хватит, опять продлят. При этом каждый раз суд должен изучать, не отпали ли причины, по которым человека взяли под арест. Возможно, его вполне можно отпустить под домашний арест или под залог. Как указал в свое время Конституционный суд, неоднократное продление сроков только со ссылкой на одну лишь необходимость ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела противоречит конституционному требованию о недопустимости избыточного или не ограниченного по продолжительности содержания под стражей.

Судом отмечалось, что при продлении сроков необходимо учитывать обстоятельства, обосновывающие содержание обвиняемого под стражей: возможность давления на свидетелей, опасность, что лицо скроется от правосудия, и т.п. Также надо учитывать сложность дела и другие обстоятельства.

- Необходимо отметить, что эти изменения не отменяют возможности изменения в отношении обвиняемого меры пресечения на иную, более мягкую, либо установления судом срока продления меры пресечения менее чем на 3 месяца, - отметил Павел Крашенинников.

Кроме того, сейчас в Госдуме рассматривается еще один проект поправок в УПК, связанный с вопросами продления ареста. В нем речь идет о гражданах, в отношении которых расследование еще продолжается. Инициатива также обязывает следователей мотивировать свои ходатайства о продлении ареста. Документ внес в Госдуму Верховный суд России.

Фото: depositphotos.com
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Если в качестве мотивов следствие укажет на необходимость проведения каких-то процессуальных действий (допросов, очных ставок, следственных экспериментов и прочее), то оно должно будет объяснить, почему не сделало это раньше. Вполне вероятно, что у следователей были резоны подождать: надо будет только доказать это суду.

Согласно судебной статистике при ходатайстве об аресте удовлетворяется обычно 9 из 10 просьб следствия. Когда же надо продлевать арест, то здесь суды говорят "да" примерно в 98 процентах случаев. Верховный суд России не раз обращал внимание нижестоящих инстанций, что и решение об аресте, и продление ареста всегда должны быть мотивированы.

Поэтому рассматриваемые инициативы призваны ввести более четкие правила.

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