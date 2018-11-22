СМИ: Царнаев предлагал сотрудничать со следствием

Джохар Царнаев, которого в США приговорили к смертной казни за подготовку и осуществление взрыва в Бостоне, предлагал сотрудничать со следствием и хотел признать свою вину.

Преступник при этом просил о замене высшей меры наказания на пожизненное заключение.

Прокуратура неоднократно отклоняла предложения террориста, передает телеканал NBC News со ссылкой на документы суда.

Джохар Царнаев был приговорен к смертной казни в 2015 году. В апреле 2013 года братья Джохар и Тамерлан Царнаевы совершили подрыв на Бостонском марафоне. В результате трагедии погибли три человека, более 260 получили ранения различной степени тяжести. Тамерлан Царнаев был застрелен полицейскими при задержании. Джохар Царнаев в настоящее время находится в тюрьме во Флоренсе в ожидании исполнения приговора.