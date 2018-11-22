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22.11.2018 12:16
Рубрика: В мире

СМИ: Царнаев предлагал сотрудничать со следствием

Текст: Александр Ленин
Джохар Царнаев, которого в США приговорили к смертной казни за подготовку и осуществление взрыва в Бостоне, предлагал сотрудничать со следствием и хотел признать свою вину.

Преступник при этом просил о замене высшей меры наказания на пожизненное заключение.

Фото: depositphotos.com
Сестра Царнаева задержана за угрозу взорвать подругу своего бойфренда

Прокуратура неоднократно отклоняла предложения террориста, передает телеканал NBC News со ссылкой на документы суда.

Джохар Царнаев был приговорен к смертной казни в 2015 году. В апреле 2013 года братья Джохар и Тамерлан Царнаевы совершили подрыв на Бостонском марафоне. В результате трагедии погибли три человека, более 260 получили ранения различной степени тяжести. Тамерлан Царнаев был застрелен полицейскими при задержании. Джохар Царнаев в настоящее время находится в тюрьме во Флоренсе в ожидании исполнения приговора.

В мире США Судебный процесс над Джохаром Царнаевым
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