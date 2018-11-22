Соцсети захватила новая оптическая иллюзия

В соцсетях появилась очередная оптическая иллюзия. Пользователь Reddit с ником Dently опубликовал на ресурсе видеоролик, посвященный приготовлению индейки. Комментаторы признались, что в какой-то момент кожа индейки движется сама по себе.

Для того, чтобы увидеть иллюзию, необходимо какое-то время смотреть на крутящийся рассол в кастрюле. После этого в кадре появится индейка, и ее кожа будет "двигаться".

Пост оценили почти 20 тысяч раз. Один из пользователь пояснил, что имеющий место феномен называется "эффект водопада". Его суть заключается в том, что когда кто-то смотрит на движущийся объект какое-то время, то переведя взгляд он продолжает видеть движение, но в другом направлении.