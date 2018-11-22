У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Соцсети захватила новая оптическая иллюзия

22.11.2018,  
14:02
Текст:  Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В соцсетях появилась очередная оптическая иллюзия. Пользователь Reddit с ником Dently опубликовал на ресурсе видеоролик, посвященный приготовлению индейки. Комментаторы признались, что в какой-то момент кожа индейки движется сама по себе.

Для того, чтобы увидеть иллюзию, необходимо какое-то время смотреть на крутящийся рассол в кастрюле. После этого в кадре появится индейка, и ее кожа будет "двигаться".

Пост оценили почти 20 тысяч раз. Один из пользователь пояснил, что имеющий место феномен называется "эффект водопада". Его суть заключается в том, что когда кто-то смотрит на движущийся объект какое-то время, то переведя взгляд он продолжает видеть движение, но в другом направлении.

В WhatsApp появятся самые навязчивые уведомления
Студентка стала жертвой жуткого интернет-преследования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
видео
Фото: depositphotos.com
Новые формы обучения активно завоевывают рынок 21.11.2018
Видео: Неосторожное движение погрузчика обрушило целый склад товара 21.11.2018
YouTube тайно открыл доступ к долгожданному контенту 19.11.2018
интернет
Фото: Depositphotos.com
Китайцы выпустили мощнейший смартфон за 13 тысяч рублей 21.11.2018
соцсети
Фото: Depositphotos.com
Раскрыт главный секрет следующего смартфона Samsung 21.11.2018
В Instagram сообщили об утечке паролей пользователей 19.11.2018
Facebook запустил новый сервис для поиска работы 19.11.2018