"Спартак" сыграет первый матч при новом тренере

После двухнедельной паузы из-за игр сборных возобновляется чемпионат России. Программа заключительного 15-го тура первого круга стартует в пятницу двумя матчами: "Локомотив" - "Урал" и "Ахмат" - ЦСКА.

Вынос встреч с участием столичных команд - мера в чем-то и вынужденная. Ведь уже на следующей неделе им предстоят ключевые баталии в еврокубках, в которых оба клуба устроят только победы. "Локомотиву" над "Галатасараем" - чтобы сохранить шансы на участие в плей-офф Лиги Европы, ЦСКА - для продолжения борьбы за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

И все же главным событием тура станет дебют Олега Кононова на посту главного тренера "Спартака". Произойдет оно в воскресенье - в домашнем матче с "Крыльями Советов".

На неделе Кононов вместе с владельцем клуба Леонидом Федуном и вице-президентом "красно-белых" Наилем Измайловым встретился с болельщиками. Фанаты предъявили сразу несколько требований. В том числе и продажу капитана команды Дениса Глушакова. По сути, эта претензия была единственной, которая непосредственно касалась Кононова. От него в данной ситуации зависит многое: найдется ли место Глушакову в новом "Спартаке" или нет? Видит ли его Олег Георгиевич в стартовом составе? Многое станет ясно уже в игре с "Крыльями Советов".

Где будем смотреть

23 ноября, пятница, Матч Премьер

17.55 "Ахмат" - ЦСКА. Прямая трансляция.

20.15 "Локомотив" - "Урал". Прямая трансляция.

24 ноября, суббота, Матч ТВ

13.55 "Динамо" - "Енисей". Прямая трансляция.

Матч Премьер

16.25 "Оренбург" - "Уфа". Прямая трансляция.

18.55 "Анжи" - "Рубин". Прямая трансляция

25 ноября, воскресенье, Матч ТВ

18.55 "Зенит" - "Ростов". Прямая трансляция.

Матч Премьер

13.45 "Спартак" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.

16.15 "Краснодар" - "Арсенал". Прямая трансляция.