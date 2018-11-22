"Спартак" сыграет первый матч при новом тренере

Вынос встреч с участием столичных команд - мера в чем-то и вынужденная. Ведь уже на следующей неделе им предстоят ключевые баталии в еврокубках, в которых оба клуба устроят только победы. "Локомотиву" над "Галатасараем" - чтобы сохранить шансы на участие в плей-офф Лиги Европы, ЦСКА - для продолжения борьбы за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
И все же главным событием тура станет дебют Олега Кононова на посту главного тренера "Спартака". Произойдет оно в воскресенье - в домашнем матче с "Крыльями Советов".
На неделе Кононов вместе с владельцем клуба Леонидом Федуном и вице-президентом "красно-белых" Наилем Измайловым встретился с болельщиками. Фанаты предъявили сразу несколько требований. В том числе и продажу капитана команды Дениса Глушакова. По сути, эта претензия была единственной, которая непосредственно касалась Кононова. От него в данной ситуации зависит многое: найдется ли место Глушакову в новом "Спартаке" или нет? Видит ли его Олег Георгиевич в стартовом составе? Многое станет ясно уже в игре с "Крыльями Советов".
23 ноября, пятница, Матч Премьер
17.55 "Ахмат" - ЦСКА. Прямая трансляция.
20.15 "Локомотив" - "Урал". Прямая трансляция.
24 ноября, суббота, Матч ТВ
13.55 "Динамо" - "Енисей". Прямая трансляция.
Матч Премьер
16.25 "Оренбург" - "Уфа". Прямая трансляция.
18.55 "Анжи" - "Рубин". Прямая трансляция
25 ноября, воскресенье, Матч ТВ
18.55 "Зенит" - "Ростов". Прямая трансляция.
Матч Премьер
13.45 "Спартак" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.
16.15 "Краснодар" - "Арсенал". Прямая трансляция.