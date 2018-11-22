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22.11.2018 18:15
Рубрика: Общество

Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился 19 объектами за 2018 год

Текст: Мария Воронова

В список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2018 году вошло19 объектов, теперь он насчитывает 1092 объекта в 167 странах. Об этом сообщила замруководителя отдела всемирного наследия и международного сотрудничества Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева Людмила Бузина.

"За 2018 год в соответствии с решением сессии Комитета всемирного наследия в Список всемирного наследия было включено 19 новых объектов: 13 культурных объектов, три объекта природных и три смешанных объекта, включающих в себя черты и культурных, и природных", - приводит ТАСС слова Бузиной.

Фото: depositphotos.com
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Среди новых объектов, вошедших в список всемирного наследия ЮНЕСКО, - археологический объект Тхимлич Охинга (Кения), Гебекли-Тепе (Турция), дворцовый город Мадина аз-захра (Испания), древний город Калхат (Оман), промышленный город XX века Ивреа (Италия), комплексы в стиле викторианской готики и арт-деко в Мумбае (Индия). Кроме того, Бузина отметила, что принято решение расширить природный объект "Долина реки Бикин" в России. Кстати, сегодня в список всемирного наследия ЮНЕСКО входит 28 объектов, расположенных на территории РФ, а первым в него включили исторический центр Санкт-Петербурга в 1990 году.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО составляют с 1978 года, включают в него представляющие "большую ценность для человечества" художественные, исторические и природные памятники и морские объекты. Эксперты считают, что после внесения какого-либо объекта в список, туристический поток увеличивается на 200-300%.

Общество Природа Культура Арт Музеи и памятники Международные организации ООН ЮНЕСКО РГ-Фото
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