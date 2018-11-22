Срок выдачи загранпаспорта сократят

Сроки выдачи загранпаспорта могут сократиться. Это касается людей, которые получают этот документ не по месту регистрации, а по месту пребывания. Сейчас этот срок составляет четыре месяца, а МВД предложило уменьшить его до трех месяцев.

Проект ведомственного приказа об этом размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Распространяться новый срок будет на оформление и выдачу как обычного загранпаспорта, так и биометрического. Срок выдачи загранпаспорта по месту регистрации менять не предлагается. Он так и останется один месяц.

Дополнительного финансирование или увеличение штатной численности работников паспортных столов для сокращения срока оформления документа не понадобится.