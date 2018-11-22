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22.11.2018 07:12
Рубрика: Экономика

Срок выдачи загранпаспорта сократят

Текст: Марина Гусенко

Сроки выдачи загранпаспорта могут сократиться. Это касается людей, которые получают этот документ не по месту регистрации, а по месту пребывания. Сейчас этот срок составляет четыре месяца, а МВД предложило уменьшить его до трех месяцев.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Проект ведомственного приказа об этом размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Распространяться новый срок будет на оформление и выдачу как обычного загранпаспорта, так и биометрического. Срок выдачи загранпаспорта по месту регистрации менять не предлагается. Он так и останется один месяц.

Дополнительного финансирование или увеличение штатной численности работников паспортных столов для сокращения срока оформления документа не понадобится.

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