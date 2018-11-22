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22.11.2018 18:20
Рубрика: Власть

Правила пребывания

Сроки выдачи загранпаспорта могут сократиться
Текст: Марина Гусенко
Сроки выдачи заграничных паспортов могут сократиться.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
В России подорожали биометрические загранпаспорта

Это касается россиян, которые получают документ не по месту регистрации, а по месту пребывания. Сейчас срок оформления в этом случае составляет четыре месяца, а министерство внутренних дел предложило уменьшить его до трех месяцев.

Проект ведомственного приказа на эту тему размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов. Новый срок будет распространяться на оформление и выдачу как обычного загранпаспорта, так и биометрического. Срок выдачи загранпаспорта по месту регистрации менять не предлагается. Он продолжит составлять один месяц. Дополнительного финансирования или увеличения штатной численности работников паспортных столов для сокращения срока оформления документа не понадобится, следует из документа.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД
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