Сроки выдачи загранпаспорта могут сократиться

Сроки выдачи заграничных паспортов могут сократиться.

Это касается россиян, которые получают документ не по месту регистрации, а по месту пребывания. Сейчас срок оформления в этом случае составляет четыре месяца, а министерство внутренних дел предложило уменьшить его до трех месяцев.

Проект ведомственного приказа на эту тему размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов. Новый срок будет распространяться на оформление и выдачу как обычного загранпаспорта, так и биометрического. Срок выдачи загранпаспорта по месту регистрации менять не предлагается. Он продолжит составлять один месяц. Дополнительного финансирования или увеличения штатной численности работников паспортных столов для сокращения срока оформления документа не понадобится, следует из документа.