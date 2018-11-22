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Рубрика: В мире

США призвали Европу создавать свою армию в "полном согласии" с НАТО

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

США требуют большей ясности в позиции стран ЕС по поводу их планов создать собственную армию. Об этом заявил американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, подчеркнув, что общеевропейская армия должна стать дополнением НАТО, а не его заменой.

Фото: AP Photo/Francisco Seco
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Сондленд отметил, что этот вопрос очень чувствительный для США. "Мы регулярно убеждаем американского избирателя в очевидности того, зачем США, с учетом всех своих проблем, ежегодно направляют в Европу десятки миллиардов долларов для защиты Европы от недружественных сил, хотя эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды нашей страны", - цитирует дипломата РИА Новости.

По словам постпреда, ситуация усложняется, поскольку Евросоюз решил, что может справиться сам с помощью собственных вооруженных сил, что подрывает НАТО. США надеются, что европейские страны будут создавать армию "в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО".

Дипломат также подчеркнул, что для Вашингтона важно четко знать, что в ЕС "собираются делать со своими средствами", учитывая, что Европа также существенно финансирует НАТО.

Идею создания независимой от США общеевропейской армии предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Его поддержала канцлер Германии Ангела Меркель и предложила создать европейский Совет безопасности. США в ответ на предложение Макрона заявили, что выступают против любых действий, которые бы могли привести к ослаблению НАТО.

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