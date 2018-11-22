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Рубрика: В мире

США установят наблюдательные пункты на севере Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о планах Вашингтона соорудить наблюдательные пункты на сирийско-турецкой границе. По его словам, это связано с неодобрением Анкары отношений Вашингтона с вооруженными формированиями курдов.

Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии

Как сообщает Daily Sabah, США готовы пойти на встречу властям Турции, чтобы сгладить напряженность в отношениях между странами. Данные пункты поспособствуют предотвращению столкновений между турецкими военнослужащими и курдами.

Ранее турецкие власти не раз обвиняли Соединенные Штаты в снабжении вооружением контролирующим северо-восток САР силам самообороны. Турецкая сторона считает их сирийским ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

Курдские отряды в Дейр эз-Соре при поддержке сил коалиции уже долгое время безуспешно штурмуют позиции ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Антитеррористическая кампания США в Сирии - лишь имитация, оправдывающая незаконное присутствие американских войск в чужой стране.

Турция с 20 января проводит против сирийских курдов военную операцию "Оливковая ветвь". Анкара считает СНС и партию "Демократический союз", входящие в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии", террористическими организациями.

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