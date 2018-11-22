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22.11.2018 18:07
Рубрика: Власть

Стали известны приоритеты Владимира Путина на саммите "двадцатки"

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите "двадцатки", который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря. О чем российский лидер собирается говорить в своем выступлении и какие темы в Аргентине планируется обсудить, журналистам рассказала шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

В утвержденной повестке саммита нет политических тем, лидеры намерены сосредоточиться на экономике. Хотя не исключено, что участники саммита по своей инициативе будут поднимать важные для них темы, сообщила представитель президента в "двадцатке". Например, могут быть предложены к обсуждению проблемы миграции.

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Владимир Путин в своем выступлении тоже планирует сосредоточиться на экономических вопросах. В частности, он собирается поднять тему развития цифровой экономики. Эта сфера, как следует из повестки, будет активно обсуждаться лидерами. Так, предстоит поговорить о побочных эффектах, связанных с высвобождением людей с рынка труда в связи с отсутствием цифровых навыков. Другой вопрос - каким образом адаптировать систему образования к новым реалиям мировой экономики, рассказала Лукаш.

Российский лидер, по ее словам, также планирует изложить свое видение ситуации в системе международной торговли. В частности, речь пойдет о необходимости реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Этот вопрос, как ожидает российская сторона, станет одним из самых острых. И власти РФ рассчитывают, что в ходе саммита страны G20 смогут выработать подход к данному вопросу. Дело в том, что сейчас указанная организация "находится в не вполне работающем состоянии", пояснила шерпа. Многие вопросы по-прежнему остаются за рамками регулирования ВТО - в частности, это инвестиции, электронная торговля. Так что организацию надо приводить к реалиям сегодняшнего дня, уверены в Кремле.

Также в РФ ожидают, что "двадцатка" уделит должное внимание проблеме растущих государственных и корпоративных долгов развитых стран.

В этот раз саммит откроется неформальным обсуждением, в котором будут участвовать только лидеры стран "Группы двадцати" и Испании (основной приглашенной страны). Программа самого саммита уложится в два дня и будет состоять из пяти основных сессий в разных форматах. Будет затронут широкий круг вопросов, связанных с текущими вызовами для мирового развития.

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В качестве ключевых рисков для роста мирового ВВП "двадцатка" наряду с эскалацией торговой напряженности выделяет и Brexit. Другие риски - в сфере изменения климата и на рынке труда. Будет затронута и тема гендерного равенства - речь пойдет как о равных возможностях, так и о сокращении гендерного разрыва на рынках труда. Ключевой темой также станет продовольственная безопасность.

Светлана Лукаш заверила, что "двадцатку" не постигнет судьба недавнего саммита АТЭС - итоговая декларация будет принята. Есть вариант, что по самым спорным вопросам лидеры выразят мнение большинства участников, а отдельно отобразят отличающиеся позиции. Такой прецедент уже был на саммите в Гамбурге. "Либо все-таки мы придем к общему знаменателю, но, возможно, в менее амбициозной форме", - пояснила шерпа.

Напомним, что на полях саммита ожидаются ряд двусторонних встреч - планируется, в том числе, и встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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