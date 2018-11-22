Усадьба в центре города? Почему бы и нет, состоятельным людям и такой каприз доступен.

Только миллиардеры могут позволить себе жить в собственном особняке в центре города. Но и они туда не особо рвутся. Фото: Аркадий Колыбалов

Пусть окна выходят на панельные многоэтажки, зато в особняке есть каминный зал, нарядные колонны, собственная зона отдыха, открытый теплый бассейн с чистой артезианской водой. Обычно такие "объекты" исчисляются десятками и сотнями миллионов рублей. Эксперты ЦИАН изучили этот узкий сегмент рынка элитной недвижимости и составили рейтинг административных центров регионов России по максимальной стоимости городских резиденций.

Для рейтинга были отобраны индивидуальные дома в городских границах административных центров регионов РФ. В расчет брали только объекты с готовой отделкой. За скобками остались Московская и Ленинградская области, Республика Крым - их административные центры являются самостоятельными субъектами РФ.

В рейтинг вошли несколько объектов с равными ценовыми показателями. В этом случае позиция определялась исходя из площади - чем меньше, тем выше место в рейтинге.

Первое место предсказуемо заняла Москва. Это усадьба в Замоскворечье, буквально в двух километрах от Кремля. Дом площадью 1040 квадратных метров на участке пять соток продается за 979,6 миллиона рублей. В особняке есть несколько работающих каминов, подземный паркинг, сауна, комната для охраны. В коттедже выполнена дорогая отделка в современном стиле.

На второй позиции рейтинга - Санкт-Петербург, где можно приобрести дом в Петроградском районе на берегу Невы. Усадьба площадью 1211,8 квадратного метра обойдется счастливому обладателю в 520 миллионов рублей. В доме свежая отделка, после завершения ремонта никто не жил. На самом деле этот особняк представляет собой реконструированное историческое здание - усадьбу царского чиновника Труворова, построенную в 1893 году. А в объявлении ЦИАН это предложение почему-то находится в категории "многоквартирные дома".

Собственная усадьба в центре города - это очень заманчивое предложение. И очень дорогое

На третьей строчке особняк в Краснодаре площадью 520 квадратных метров, он оценивается в 220 миллионов рублей. Правда, на фото он больше напоминает коттедж, случайно запрятанный между многоэтажками. Городского жителя порадует наличие большого каминного зала, гаража на 4 автомобиля и собственного открытого подогреваемого бассейна.

За те же 220 миллионов рублей можно приобрести дом площадью 758 "квадратов" в элитном поселке "Галактика" в черте Екатеринбурга. Коттедж продается с ремонтом в классическом стиле, в нем предусмотрен винный погреб, каминный зал, бильярдная.

Топ-5 (и тройку домов за 220 миллионов рублей) замыкает усадьба в Новосибирске. Просторный дом площадью 1200 квадратных метров вмещает подземную парковку с автомойкой, закрытый бассейн, кинотеатр, бильярдный зал, сауну с соляной пещерой и много других приятных опций.

В Самаре самый дорогой дом в черте города обойдется в 200 миллионов рублей. Это резиденция в стиле hi-tech площадью 30 соток рядом с губернаторской дачей, в полукилометре от Волги. В доме есть бассейн, сауна, кинотеатр, терраса, отдельные апартаменты для охраны.

На седьмом месте рейтинга городская усадьба в центре Севастополя. Ее можно купить на миллион рублей дешевле предыдущей. Это комплекс из трехэтажного дома, отдельно стоящего spa с бассейном и сауной, гаража на 2 автомобиля и помещения охраны. Общая площадь объектов - 876 квадратных метров.

980 миллионов рублей необходимо заплатить, чтобы вселиться в особняк в Замоскворечье

Восьмое место занимает Петропавловск-Камчатский, где за 152 миллиона рублей можно приобрести дом площадью 478,7 квадратного метра в бухте Моховая. В коттедже свежий ремонт в стиле современной классики, он полностью меблирован и готов к проживанию.

Самый дорогой дом в Ярославле находится на первой береговой линии Волги. Усадьба площадью 870 квадратных метров выставлена на продажу за 144,59 миллиона рублей. Обращает внимание, что в доме есть система видеонаблюдения на 28 камер. В стоимость также входит гостевой дом площадью 250 "квадратов".

Замыкает первую десятку самых дорогих городских усадеб в административных центрах регионов - Саратов. Здесь за 116 миллионов рублей выставлен на продажу дом необычной архитектуры: основное здание в плане имеет круглую форму. В нем расположены бильярдная и спортивный зал, четыре спальни. Также на территории есть банный комплекс с бассейном и камином, банкетный зал с мангалом и камином.

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Стоимость земельных участков в разных районах Подмосковья отличается в 11 раз. Специалисты федерального портала "Мир квартир" подсчитали цены на земельные участки в разных районах Московской области и отметили тенденцию снижения их стоимости за год. В среднем по Подмосковью (без учета элитного сегмента) земля подешевела на 2,6 процента. Сильнее всего упали в цене участки в Орехово-Зуевском, Каширском и Зарайском районах. Самая же дорогая земля в Красногорском районе, за сотку здесь просят почти 400 тысяч рублей.