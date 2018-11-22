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22.11.2018 17:15
Рубрика: Общество

Татьяна Голикова рассказала о здоровом образе жизни

Текст: Марина Гусенко, Ирина Невинная, Татьяна Панина
Последствия нездорового образа жизни - хронические заболевания, инвалидизацию, расходы на лечение - совершенно несопоставимы с радостями, которые получает человек от выпивки и курения, считает вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом она сказала в ходе "делового завтрака" в "Российской газете".

"И когда мы говорим о бюджете, что есть финансовая составляющая - доходы, надо помнить, что есть и вторая составляющая - расходы на здравоохранение, на социальное обеспечение и социальную защиту. Я вас уверяю, вторые перевесят все доходы. Всегда нужно искать разумные компромиссы", - сказала она.

Она пояснила, что когда пришла работать министром здравоохранения и социального развития в 2007 году, ужаснулась количеству обращений по поводу онкологии. И поняла, что определенное количество этих заболеваний связано, в том числе и с тем, что люди ведут нездоровый образ жизни.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"На Первом канале недавно был сюжет, как молодой человек решил себя ограничить и бросить курить. Решил еще одновременно посчитать. В течение года или чуть больше, по-моему, он сэкономил миллион рублей просто в связи с тем, что перестал покупать сигареты. И это дало возможность ему сделать что-то иное, более полезное для себя, открыть свое дело, - говорит Голикова.- Я к этому отношусь именно так.

Это не значит, что вообще нельзя, например, употреблять спиртное. Наверное, можно. Но не напиваясь. Я абсолютный противник табакокурения. И никогда не курила сама. Так что я в лагере тех, кто за здоровый образ жизни. Я сама уже много лет сделала это своим стилем жизни".

Подробнее читайте в интервью вице-премьера Татьяны Голиковой в завтрашнем номере "Российской газеты".

Общество Здоровье Экономика Правительство Вице-премьеры Деловой завтрак
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