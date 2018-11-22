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22.11.2018 15:28
Рубрика: Происшествия

Террористов и экстремистов будут содержать в отдельных тюрьмах

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуму внесен пакет законопроектов о содержании осужденных за терроризм и экстремизм в отдельных тюрьмах. Цель нововведения - предотвращение распространения радикальной идеологии.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Авторами выступили первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и другие парламентарии.

Фото: Depositphotos.com
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По действующему законодательству лицам, осужденным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористической или экстремистской направленности, может быть назначено отбывание наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режима. Как пояснил Крашенинников, в таких учреждениях осужденные могут поддерживать общение со значительным числом лиц. А в тюрьмах заключенные содержатся в камерах малыми группами и изолированы от остальных.

Таким образом, изолированный тюремный режим позволит противостоять вербовке в ряды террористических организаций.

ФСИН России наделяется правом выносить решение о переводе лиц, ведущих пропаганду и распространение идеологии терроризма среди других осужденных, в иные исправительные учреждения того же вида, не по месту жительства или совершения преступления. "Это необходимо для разобщения сложившихся в местах лишения свободы экстремистских ячеек", - пояснил Крашенинников.
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"Главная цель - устранение условий для распространения экстремистской идеологии, предотвращение вербовки в ряды террористических организаций, а также дальнейшее совершенствование антитеррористического законодательства", - подтвердил журналистам Шхагошев, поясняя идею изоляции.

Кроме того, убираются смягчающие коэффициенты кратности зачета времени содержания под стражей до вступления приговора суда в законную силу в срок отбывания наказания в виде лишения свободы. Таким образом, будет применяться порядок зачета времени содержания под стражей в срок лишения свободы - из расчета один день за один день.

Вопрос отдельного содержания экстремистов в местах лишения свободы поднял в конце октября председатель избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров на мероприятии с участием президента РФ по случаю 25-летия избирательной системы России. Владимир Путин согласился с целесообразностью предложения Дибирова и заметил, что "об этом нужно подумать".

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