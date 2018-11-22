Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за холодов в США

Президент США Дональд Трамп выразил скептическое отношение к теории глобального потепления. Причиной его сомнений стала нетипичная для Соединенных Штатов волна заморозков, которые прогнозируются в четверг на День благодарения.

Свои мысли глава Белого дома выразил в Twitter. "Жесткие и продолжительные заморозки могут побить все рекорды. Что же случилось с глобальным потеплением?" - написал Трамп.

По данным синоптиков, на День благодарения, который отмечается в этом году 22 ноября, а также в последующие дни ожидаются необычно низкие температуры. Например, в Нью-Йорке ночью будет до минус десяти градусов по Цельсию, а днем минус три, хотя обычно в это время года здесь температура держится в районе плюс десяти днем и плюс пяти ночью, пишет ТАСС.

Холодно будет и в Вашингтоне. Вместе привычных для ноября плюсовых температур, ночью ожидаются заморозки до минус семи градусов, а днем столик термометра не поднимется выше нуля.