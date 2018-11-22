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22.11.2018 17:29
Рубрика: В мире
Проект: Наука

Туземцы Андаманского архипелага убили американского миссионера

Текст: Николай Грищенко

Аборигены одного из островов Андаманского архипелага убили 27-летнего американского миссионера Джона Аллен Чау. Они расстреляли его из луков едва мужчина сошел с байдарки на берег.

На удаленный от цивилизации Северный Сентинельский остров в Индийском океане миссионера доставили рыбаки, которые предупреждали американца - местные жители избегают контактов с иноземцами и довольно агрессивны. Тем не менее молодой человек не внял предупреждениям и покинул рыболовецкое судно на байдарке.

Фото: depositphotos.com
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"Оставшиеся на судне рыбаки видели, как в него полетели стрелы. Потом они видели, как его тело оттащили вглубь острова и закопали", - заявил The Guardian защитник прав туземцев на Андаманских и Никобарских островах Денис Джайлз.

Индийская полиция возбудила дело об убийстве. Семь рыбаков арестованы за то, что помогли миссионеру добраться до острова, который является закрытой для туристов территорией. Раз в несколько месяцев правительственные чиновники Индии подплывают к острову для инспекции.

На острове, где произошла трагедия, живут около ста человек. В 1960-х годах антропологам под охраной вооруженного конвоя удалось побывать в местном племени. Они насчитали 18 хижин, обитатели которых при приближении ученых скрылись в лесу. Начиная с 1991 года экспедиции на остров не проводились.

Сентинельцы не только избегают контактов с внешним миром, но и противятся им. В 2006 году они убили двух индийских рыбаков, чья лодка случайно придрейфовала к берегам острова. На вертолет, прибывший забрать тела погибших, туземцы обрушили град стрел.

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