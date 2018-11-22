Умер русист Джеймс Биллингтон

В возрасте 89 лет в больнице в Вашингтоне скончался выдающийся американский исследователь русской культуры, который три десятилетия руководил Библиотекой конгресса США, Джеймс Биллингтон. Об этом сообщается в заявлении библиотеки.

Биллингтон был иностранным членом Российской академии наук и почетным профессором МГУ. Он в совершенстве владел русским языком.

Джеймс Хедли Биллингтон родился в Брин-Мауре, штат Пенсильвания, 1 июня 1929 года. На Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке юный Биллингтон был очарован грандиозными инженерными планами Советского Союза. Во время Второй мировой войны знакомый из России порекомендовал ему прочитать "Войну и мир". "После этого ни одна книга не казалась слишком длинной", - рассказывал Биллингтон газете The Washington Post. Он брал уроки русского языка у вдовы русского офицера. Через нее "впитал культуру Императорской России".

Биллингтон руководил библиотекой конгресса 28 лет - с 1987 по 2015 годы. За это время коллекция библиотеки выросла почти вдвое, до 160 миллионов единиц хранения. Под его руководством фонд библиотеки пополнился целым рядом редких исторических документов, ее хранилища были значительно расширены и модернизированы. Его видение библиотеки состояло в том, что она может быть "активным катализатором цивилизации", в отличие от "пассивного мавзолея" для пыльных томов. Библиотеке конгресса сегодня принадлежит самый большой в мире фонд аудио- и видео материалов и самая масштабная программа по сохранению документов на бумажных носителях.

Джеймс Биллингтон также был награжден орденом Дружбы президента РФ за развитие российско-американских связей. Биллингтону принадлежит создание Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана в Вашингтоне - ведущего экспертного центра по изучению России в США.