Ушел из жизни начальник ГРУ Игорь Коробов

Начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни. По данным Министерства обороны, Коробов умер после тяжелой и продолжительной болезни. В военном ведомстве уже выразили соболезнования родным и близким генерал-полковника.

Игорь Коробов родился в 1956 году в Вязьме. С отличием окончил летное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища летчиков и штурманов противовоздушной обороны имени маршала авиации Судеца.

В 1980 году был откомандирован на службу в Главное разведуправление Генштаба, пишет РИА Новости. В 1985-м окончил Военно-дипломатическую академию Советской Армии, также являлся выпускником Военной академии Генштаба ВС.

Игорь Коробов был первым заместителем начальника ГРУ. Отвечал за стратегическую агентурную разведку, в его подчинении были все зарубежные резидентуры Главного управления. В январе 2016 года он возглавил ГРУ после смерти своего предшественника Игоря Сергуна.

Генерал-полковник Игорь Коробов за годы службы был удостоен звания Героя России, отмечен и многими другими государственными наградами.

У Коробова остались жена и две дочери.