В 2019 году цены на недвижимость резко пойдут в рост

Стоимость квартир в 2019 году вырастет на 3-4 процента. Если учесть, что в этом году цены на недвижимость уже прибавили четыре процента, то за два года увеличение составит почти восемь процентов. Серьезный скачок, если учесть, что предыдущие годы рынок стагнировал.

Желающих приобрести жилье до повышения цен с каждым днем все больше. В итоге хорошие варианты оказываются в дефиците. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Серьезный обвал цен случился на рынке недвижимости в 2014 году. И до сих пор квартиры не отыграли этого падения. К примеру, столичная недвижимость потеряла в среднем 15 процентов. Если в 2014 году метр стоил 221 тысячу рублей, то в 2017 году 187,3 тысячи рублей. По прогнозу компании "Мосреалстрой" в следующем году цена достигнет 201 тысячи рублей, а в 2021 году составит 211,1 тысячи рублей.

Среди основных драйверов роста цен в 2019 году - переход на эскроу-счета. Они предполагают развитие кредитования застройщиков, а значит, у девелоперов появятся дополнительные расходы, которые они заложат в конечную цену жилья.

Наметились и другие тенденции. Объем предложения сокращается: застоявшиеся на рынке квартиры находят своих хозяев. А в некоторых категориях даже наблюдается дефицит. К примеру, на московском рынке чувствуется нехватка "вторичного" жилья.

Ситуация на рынке в течение 2018 года изменилась. Теперь правила снова диктует продавец. Из экспозиции стали исчезать дешевые предложения, и в целом объем выставленных на продажу объектов сократился. Так, по данным аналитиков, на вторичном рынке жилья старой Москвы в октябре объем предложения был равен 20,8 тысячи объектов, в прошлом ноябре их было на 37 процентов больше - 33,2 тысячи лотов.

Покупатели больше не могут себе позволить долго ходить на просмотры и затягивать принятие решения

Покупатели больше не могут себе позволить долго ходить на просмотры и затягивать принятие решения о приобретении того или иного объекта. В результате за год серьезно сократился срок экспозиции. Если год назад в среднем квартира находилась на рынке 85 дней, то теперь этот срок равен 71 дню. Наиболее интересные и бюджетные варианты ждут новых владельцев и того меньше. К примеру, квартиры стоимостью 5-10 миллионов рублей уходят в среднем в течение 36 дней. Годом ранее сроки экспозиции таких объектов были в три раза больше.

По показателям покупательской активности осень этого года можно сравнить с ажиотажным декабрем 2014 года, когда люди, боясь обесценивания своих сбережений из-за ослабления рубля, конвертировали их в квадратные метры, рассказывает Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость".

При этом спрос сосредоточился в масс-маркете. Покупателей интересуют квартиры стоимостью до 10 миллионов рублей. Объекты стоимостью более 15 миллионов рублей не вызывают интереса, поэтому в высших ценовых категориях на "вторичке" объем предложения пока превышает спрос.