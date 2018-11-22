В 2019 году цены на недвижимость резко пойдут в рост

Серьезный обвал цен случился на рынке недвижимости в 2014 году. И до сих пор квартиры не отыграли этого падения. К примеру, столичная недвижимость потеряла в среднем 15 процентов. Если в 2014 году метр стоил 221 тысячу рублей, то в 2017 году 187,3 тысячи рублей. По прогнозу компании "Мосреалстрой" в следующем году цена достигнет 201 тысячи рублей, а в 2021 году составит 211,1 тысячи рублей.
Среди основных драйверов роста цен в 2019 году - переход на эскроу-счета. Они предполагают развитие кредитования застройщиков, а значит, у девелоперов появятся дополнительные расходы, которые они заложат в конечную цену жилья.
Наметились и другие тенденции. Объем предложения сокращается: застоявшиеся на рынке квартиры находят своих хозяев. А в некоторых категориях даже наблюдается дефицит. К примеру, на московском рынке чувствуется нехватка "вторичного" жилья.
Ситуация на рынке в течение 2018 года изменилась. Теперь правила снова диктует продавец. Из экспозиции стали исчезать дешевые предложения, и в целом объем выставленных на продажу объектов сократился. Так, по данным аналитиков, на вторичном рынке жилья старой Москвы в октябре объем предложения был равен 20,8 тысячи объектов, в прошлом ноябре их было на 37 процентов больше - 33,2 тысячи лотов.
Покупатели больше не могут себе позволить долго ходить на просмотры и затягивать принятие решения о приобретении того или иного объекта. В результате за год серьезно сократился срок экспозиции. Если год назад в среднем квартира находилась на рынке 85 дней, то теперь этот срок равен 71 дню. Наиболее интересные и бюджетные варианты ждут новых владельцев и того меньше. К примеру, квартиры стоимостью 5-10 миллионов рублей уходят в среднем в течение 36 дней. Годом ранее сроки экспозиции таких объектов были в три раза больше.
По показателям покупательской активности осень этого года можно сравнить с ажиотажным декабрем 2014 года, когда люди, боясь обесценивания своих сбережений из-за ослабления рубля, конвертировали их в квадратные метры, рассказывает Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость".
При этом спрос сосредоточился в масс-маркете. Покупателей интересуют квартиры стоимостью до 10 миллионов рублей. Объекты стоимостью более 15 миллионов рублей не вызывают интереса, поэтому в высших ценовых категориях на "вторичке" объем предложения пока превышает спрос.