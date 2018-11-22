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22.11.2018 06:15
Рубрика: В мире

В Австралии начинившую клубнику иглами женщину выпустили под залог

Фото: Tim Marsden/AAP Image via AP Фото: Tim Marsden/AAP Image via AP
Фото: Tim Marsden/AAP Image via AP

Городской суд Брисбена освободил под залог 50-летнюю Ми Ут Чинь, обвиняемую в том, что она втыкала швейные иглы в клубнику, которая поставлялась в магазины страны.

Прокурор Шерил Теш сообщила, что у полиции достаточно улик против женщины. У следствия есть две иглы, найденные в контейнере с клубникой, со следами ДНК обвиняемой и свидетельские показания о том, что она портила продукцию из мести, пишет  ТАСС, ссылаясь на телерадиокорпорацию ABC.

Фото: AP/Dan Peled
Начиненные иглами груши обнаружены в магазинах Австралии

Несмотря на это, судья посчитал, что риск повторного преступления со стороны Ми Ут Чинь достаточно низкий, и освободил ее под залог при условии, что обвиняемая не станет общаться с работниками клубничных ферм, и трижды в неделю будет являться в полицию. Следующее судебное заседание по этому делу состоится 17 декабря.

Ми Ут Чинь была арестована 11 ноября и уже на следующий день впервые предстала перед судом по обвинению в семи эпизодах умышленной порчи продуктов. Во время первого слушания судья отказала ей в освобождении под залог, посчитав не до конца понятными мотивы ее действий.

Напомним, масштабное расследование инцидентов с иглами началось в Австралии 13 сентября, когда в штате Квинсленд несколько раз были обнаружены иглы в клубнике, купленной в магазинах. Позже иглы и булавки были найдены также в бананах и яблоках, а информация об опасных находках стала поступать из разных уголков страны. Всего полицейские получили 230 сообщений об иглах в свежих фруктах и ягодах.

По данным Министерства сельского хозяйства Австралии, в результате этих происшествий, отрасль понесла убытки в размере 160 миллионов австралийских долларов (115,8 миллиона долларов). Власти страны ужесточили наказание за умышленную порчу продуктов, увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет.

В мире Океания Австралия
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