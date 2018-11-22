В Британии на девять месяцев арестовали щенка за укус полицейского

Nothing to do with the weather but this puppy needs his story told after what happened to him on Saturday in Roade after he managed to escape from his owners house. #FreeBungle @NorthantsPolice pic.twitter.com/hyLafeW1n7 — Northamptonshire Weather (@NNweather) 21 ноября 2018 г.

В Нортгемптоншире (Великобритания) сбежавшего от хозяев четырехмесячного щенка чау-чау поместили в питомник после того, как он укусил полицейского.

Как сообщают зарубежные СМИ, испуганная собака пряталась под машиной, откуда ее и попытался достать сотрудник правоохранительных органов для "обеспечения безопасности движения". В результате животное его укусило.

Мужчина не получил серьезной травмы, но все же был вынужден обратиться в больницу. Решение об аресте щенка было принято на основании "Акта об опасных собаках" от 1991 года.

Девятимесячный арест животного хозяева сочли слишком суровым наказанием и намерены добиваться освобождения питомца. В связи с чем в соцсетях уже развернулась кампания с хэштегом #FreeBungle (Bungle - прозвище собаки), где люди требуют вернуть пса владельцам.