В Госдуме оценили заявление США о России и соблюдении ДРСМД

Заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса о том, что Вашингтон надеется на демонстрацию Москвой стремления вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прокомментировали в Госдуме.

Член комитета нижней палаты парламента по международным делам Антон Морозов в беседе с RT предположил, что "в Америке взвесили все за и против и пришли к выводу, что нет смысла разрывать договорные отношения по принципиальным вопросам, поскольку у нас имеется достаточно сильный потенциал противостояния угрозам".

"Им невыгодно разрывать договор, - выразил уверенность Морозов. - Скорее всего, возобладали разум и здравый смысл, поскольку современная безопасность строится именно на договоренностях, а не на угрозах и санкциях".

Ранее в Кремле подтвердили, что РФ хочет вести диалог с США по ДРСМД, но в случае выхода из него Вашингтона предпримет действия для обеспечения безопасности и соблюдения своих национальных интересов.

"Что касается неминуемого ответа на выход США из ДРСМД - то, как это было сказано президентом (России Владимиром Путиным), это связано с тем, что выход из ДРСМД может привести к нарушению стратегического баланса, - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Соответственно, в интересах мира и стабильности Россия будет обязана предпринять действия для восстановления этого баланса".